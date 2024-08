Gina Pistol, una dintre cele mai iubite vedete din showbizul românesc, a reușit să slăbească 15 kilograme în doar 5 săptămâni, pregătindu-se astfel pentru revenirea pe micile ecrane în noul sezon al emisiunii „MasterChef”. Prezentatoarea TV a devenit mămică în primăvara anului 2021, când a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, pe nume Josephine. Soția lui Smiley a acumulat câteva kilograme în plus în timpul sarcinii, ajungând la 80 de kilograme.

Determinată să revină la silueta de altădată, Gina Pistol a urmat o dietă strictă combinată cu sport, ceea ce i-a permis să slăbească rapid și sănătos. Vedeta a împărtășit cu fanii ei meniul care a ajutat-o să obțină rezultatele dorite.

„La 10 luni după ce am născut-o pe Josephine, am decis că trebuie să fac o schimbare. Înainte să rămân însărcinată, aveam 53 de kilograme. În timpul sarcinii, am ajuns la 80 de kilograme și așa am rămas pentru aproape un an. Nu mă simțeam în cea mai bună formă și am decis că trebuie să fac ceva în privința asta.

Adevărul este că mă simt mai bine de când fac sport și mănânc sănătos. Practicarea sportului îmi oferă și tonus psihic. (…) Ca să vă răspund la o întrebare pe care o primesc destul de des: nu cred că am slăbit foarte mult. Eu ajunsesem la aproape 80 de kilograme, iar acum, după 5 săptămâni și câteva zile, am 65 de kilograme”, spunea cu ceva timp în urmă Gina Pistol, pe Instagram, potrivit Click!.

Meniul zilnic al Ginei include:

Mic dejun : Budincă din semințe de chia cu mango

: Budincă din semințe de chia cu mango Gustare 1 : Limonadă cu cătină și sirop de arțar

: Limonadă cu cătină și sirop de arțar Prânz : File de șalău pane la cuptor cu piure de mazăre

: File de șalău pane la cuptor cu piure de mazăre Gustare 2: Chifteluțe din hrișcă cu salată frisee și roșii cherry

Acest regim alimentar echilibrat, combinat cu activitatea fizică, a ajutat-o pe Gina Pistol să își recapete forma fizică, fiind acum pregătită să revină pe platourile de filmare ale emisiunii „MasterChef”. Fanii așteaptă cu nerăbdare să o vadă din nou în acțiune, iar Gina este mai încrezătoare ca niciodată.

