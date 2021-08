Elena Gheorghe recunoaște că și-a schimbat dieta și a renunțat la toate produsele de origine animală. „Nu știu cum să mai fac să fiu Duracell în persoană, pentru că este destul de greu să îmbini cariera și copiii și, mai ales acum, evenimentele…

Am fost și cu lansarea noului single, Bailar, și într-adevăr sunt o fire super activă, pentru că viața mă împinge să fiu așa. Încerc să îmi iau energia atât de la copii, căci știi cum e, de la cei pe care îi iubești îți iei puterea, și am încercat să merg pe un stil de viața mult mai sănătos ca până acum.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Sunt mult mai atentă decât în trecut, în sensul în care de un an și jumătate am renunțat la carne, iar în ultima lună și jumătate am renunțat și la ou și la lactate și am un plus de energie.

Am renunțat treptat, nu dintr-odată, pentru că sfatul nutriționistului a fost să nu fie brusc, dar deja simt rezultatele pozitive. Am făcut și un detox care mi-a priit. Nu mai beau cafea, deci sunt cuminte”, a declarat Elena Gheorghe.

Artista e căsătorită de 9 ani cu Cornel Ene și împreună au doi copii, un băiat, Nicholas, și o fetiță, Amelie.

Citeşte şi:

GRAFIC. După un start greoi, mai multe state UE au depășit SUA și Marea Britanie la ritmul imunizării. Pe ce loc e România

„Nu există vaccin împotriva catastrofei climatice”. Fenomenele meteo extreme se întâmplă chiar lângă tine

Viața în București a unei studente la Medicină venite din Africa: „Zici că ești în Nigeria, numai că ai și wi-fi”

PARTENERI - GSP.RO Fostul șofer al asistentei lui Ion Țiriac rupe tăcerea. Gestul făcut de miliardar într-o zi, la o masă

Playtech.ro ȘOC! Zona din România în care bărbații au patru soții. Cu câți bani sunt cumpărate femeile

Observatornews.ro Un român, aflat în vacanță în Italia cu prietenii, a intrat în mare și nu a mai ieșit. Emanuel avea doar 31 de ani și se căsătorise de puțin timp

Știrileprotv.ro O tânără de 18 ani a ajuns la spital cu o criză înfiorătoare după ce un bărbat i-a pus droguri în băutură, în club

Telekomsport Cum a ajuns o tânără speranţă a ţării în sport vedetă în filme pentru adulţi. "Când i-am spus mamei, a fost şocată"

PUBLICITATE (Publicitate) Fashion 2021 : Ofertele pe care TREBUIE sa le vezi înainte de vacanta!