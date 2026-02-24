„Fac multă mişcare, foarte multă mişcare, zi de zi. Am spus-o şi o repet. Să vă intre în cap, scumpe doamne, mişcarea este sfântă, pentru a te menţine într-un fel sănătos.

Normal că îmi simt şi eu anii, că sunt destui, dar mişcarea este extraordinară, asta mă ajută foarte mult. De obicei, eu nu gătesc porc. Carnea este departe de mine, am renunțat la carne. De vreo 40 și ceva de ani nu mai consum carne.

Foarte rar mai mănânc câte un piept de pui, dar rar şi nu-l mănânc cu plăcere nici pe acela. Când nu am încotro, când sunt în deplasare. Acasă fac sarmale de pește și tot felul de salate crudități, ghiveci de tot feluri de legume.

Pe masă aveam și nelipsitele sarmale de pește. Pentru restul familiei fac și de porc, dar eu cu Irinuca nu servim din astea. Ne simțim bine cu ale noastre cu care ne-am învățat de zeci de ani”, a spus Irina Loghin, la Antena 1.

Mai mult, în fiecare dimineață, Irina Loghin bea un ceai special, preparat chiar de ea. „Totul vine de la alimentație, de la crudități. Eu în fiecare dimineață beau un ceai de cătină. O dau prin blender, o strecor și beau un pahar de cătină și acum m-am învățat cu el. Cătina este cea mai bună.

Ca să arăţi bine, trebuie să fii frumos şi sănătos. Sportul şi alimentaţia contează enorm. Fac sport, încă de tânără, alerg câţiva kilometri buni în fiecare zi.

Nu este uşor, dar aşa mă menţin. Nu prea am fost adepta operaţiilor estetice, ci m-am bazat mai mult pe tratamente naturiste şi un stil de viaţă sănătos. Nu este important să te menţii numai pentru fani, ci şi pentru tine, ca femeie, ca soţie, ca mamă”, a mai declarat Irina Loghin pentru sursa citată.

