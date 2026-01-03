La 1 ianuarie 2026, The Wall Street Journal a publicat un articol amplu despre starea de sănătate a lui Donald Trump, intitulat „Pe măsură ce semnele de îmbătrânire apar, Trump răspunde cu sfidare”. În acest material, Trump susține că are „o sănătate perfectă” și neagă fotografiile recente care par să-l arate dormind în timpul întâlnirilor.

De asemenea, el explică faptul că vânătăile de pe mâinile sale sunt cauzate de o doză zilnică mai mare de aspirină decât cea recomandată de medici. Articolul include și o mențiune legată de dieta lui Trump, care, potrivit acestuia, nu s-a modificat odată cu înaintarea în vârstă.

Conform aceleiași surse, într-un interviu din octombrie 2025, președintele Comitetului Național Republican, Joe Gruters, a povestit despre un episod din campania electorală din 2024. Gruters a mărturisit că a fost surprins de cantitatea de mâncare pe care Trump a consumat-o într-o singură masă.

„Avea cartofi prăjiți calzi pregătiți pentru el de la McDonalds. Apoi a mâncat un Filet-O-Fish, un Quarter Pounder și un Big Mac,” a spus Gruters, menționând că „eu cred că a combinat două dintre ele”.

Preferința lui Donald Trump pentru McDonald’s

Această comandă impresionantă se aliniază altor relatări despre preferințele lui Trump pentru McDonalds, detalii adunate și în cartea „Let Trump Be Trump”, scrisă în 2017 de doi foști consilieri ai săi, David Bossie și Corey Lewandowski.

În această carte, autorii povestesc cum Trump obișnuia să comande „două Big Mac-uri, două Filet-O-Fish și un milkshake de ciocolată”. Ei au adăugat că, pe avionul său privat, denumit „Trump Force One”, existau „patru grupuri majore de alimente: McDonalds, Kentucky Fried Chicken, pizza și Diet Coke”.

În cadrul unei întâlniri publice din februarie 2016, organizate de CNN și moderată de Anderson Cooper, Trump a explicat că apreciază consistența și fiabilitatea lanțurilor de restaurante naționale. „Sunt o persoană foarte curată. Îmi place curățenia”, a declarat atunci. „Și cred că ești mai în siguranță mergând acolo decât într-un loc despre care poate nu ai idee de unde provine mâncarea. Este un anumit standard. Dar cred că mâncarea este bună.”

Gustările lui preferate

Bossie și Lewandowski au scris că, din aceleași motive, avionul de campanie al lui Trump era plin de gustările sale preferate – Vienna Fingers, Oreo, chipsuri și covrigei – deoarece refuza să consume din pachete deja deschise.

Dragostea lui Trump pentru McDonalds a fost evidențiată și pe parcursul campaniei electorale din 2024. Pe 20 octombrie 2024, Trump a vizitat Feasterville-Trevose, Pennsylvania, o suburbie a orașului Philadelphia. Acolo, el a petrecut timp lucrând la linia drive-thru a unui restaurant McDonalds local, distribuind comenzi și chiar pregătind cartofi prăjiți.

„Nu a fost chiar ușor, dar am reușit, într-un fel, nu perfect, dar am turnat, am pus întrebări stupide, dar a fost foarte interesant”, a povestit el în noiembrie 2025, în cadrul unui summit McDonalds Impact organizat la Washington, D.C., la care au participat lideri corporativi, proprietari de francize și alți parteneri. Trump a subliniat că peste „25.000 de oameni” au așteptat la coadă pentru a-l vedea în acel loc.

