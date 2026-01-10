„Forța echipei nu este egală neapărat cu „masa x accelerația”, așa cum învățăm în liceu, la fizică, ci mai degrabă cu o sumă a forțelor celor ce compun echipa. Acest „împreună” înseamnă obligatoriu cel puțin în “2”. Și tot obligatoriu, un țel comun. Nu poți face echipă, dacă unu-i „hăis” și altul „cea”…

Un cuplu este și el, până la urmă, o echipă. O echipă cu doi parteneri puternici și determinați, în care iubirea este catalizator, nu are limite, în cele ce-și propune. Și, aici, spre deosebire de toate echipele Universului, nici măcar nu mai are importanță cine este lider, pentru că, atunci când iubești, ideea de lider dispare.

Ea se dizolvă în înțelepciune, experiența de viață și mai ales în dorința de reușită. Iar în cuplu reușita este „să ne fie bine”. Oare, pare atât de complicat?”, a menționat vedeta TVR 2, în dreptul fotografiei lor, în care apare alături de partenerul ei.

De asemenea, Marina Almasan a dezvăluit meniul care o ajută să se mențină într-o excelentă formă fizică perfectă, la 59 de ani.

„Fug de excese. Fac totul cu măsură, doar munca este, poate, în exces, dacă e să-i cred pe cei din jur. Eu una nu simt asta. Cred că sunt cea mai bună exemplificare a îndemnului „Fă lucrul care-ți place și nu vei simți niciodată că muncești!”.

Iar de mâncat, încerc să fiu vegetariană. Dar, din aceea, „relaxată”, care mănâncă și pește, și ouă, și lactate, și…mai scapă câteodată și câte o bucățică de carne, atunci când nu vrea să supere pe cineva. Spun NU! – dulciurilor și NU! băuturilor carbogazoase. Și DA! umorului și spiritului tânăr, care sper să nu mă părăsească niciodată!”, a spus Marina Almășan pentru Click.