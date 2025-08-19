Dieta pe care o are Melania Trump. Ce mănâncă zilnic pentru a arăta impecabil la 55 de ani

Melania Trump atrage toate privirile la fiecare apariție publică, nu doar prin stilul sofisticat, ci și prin silueta sa suplă și elegantă, care pare neschimbată față de anii în care activa ca model. La 55 de ani, Melania reușește să își păstreze tinerețea și vitalitatea datorită unei rutine alimentare stricte, dar echilibrate, care pune accent pe simplitate și consistență.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 11

Pentru Melania, ziua începe întotdeauna cu un smoothie bogat în antioxidanți și fibre, preparat din morcovi, spanac, mere, afine și iaurt degresat. Această combinație îi oferă energie, ajută digestia și contribuie la menținerea unui ten luminos. În plus, ea include zilnic până la șapte porții de fructe proaspete, de la mere și piersici până la ananas, afine și zmeură.

Alegeri alimentare simple, dar nutritive

Prânzul și cina Melaniei Trump se bazează pe mese ușoare, dar bogate în nutrienți: somon cu fasole verde, salată de avocado cu roșii cherry sau platouri simple de fructe. Evită alimentele procesate și zahărul rafinat, convinsă că acesta afectează atât aspectul pielii, cât și nivelul de energie. Totuși, își permite mici plăceri – un cub de ciocolată neagră sau o porție de înghețată –, dar întotdeauna cu moderație.

Recomandări De ce a refuzat Traian Băsescu vila din strada Emile Zola. Fostul președinte: „Numai tâmpiții nu se uită și la costuri”

Pe lângă alimentație, sportul are un rol esențial în viața sa. Melania practică pilates pentru tonifierea musculaturii și o postură corectă, joacă tenis pentru mobilitate și, uneori, poartă greutăți discrete la glezne pentru a arde mai multe calorii pe parcursul zilei. Pentru ea, mișcarea nu este o obligație, ci un mod natural de a-și menține vitalitatea.

Îngrijire naturală și disciplină zilnică

Melania Trump pune mare preț și pe îngrijirea pielii. Hidratarea, protecția solară și produsele de calitate sunt baza rutinei sale, fără excese și fără intervenții invazive. Chipul său rămâne relaxat și natural, demonstrând că tinerețea poate fi menținută prin consecvență și echilibru, potrivit citymagazine.si.

Secretul Melaniei Trump

La 55 de ani, Melania Trump rămâne un exemplu de disciplină și eleganță. Dieta sa, exercițiile regulate și grija pentru sine nu sunt extreme, ci parte dintr-un stil de viață construit pe termen lung. Astfel, prima doamnă demonstrează că frumusețea și tinerețea pot fi rezultatul unei relații sănătoase cu propriul corp – nu doar al genelor sau al norocului.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE