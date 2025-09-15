Chiar dacă între cei doi au existat și probleme, iată că Alex Dobrescu și Cristina Cioran au făcut împreună doi copii, o fată și un băiat. Dar la botezul celui de-al doilea urmaș, care a avut loc la Constanța, tatăl micuților nu și-a făcut simțită prezența.

„A fost greu fără ambii părinți, dar a fost mama mea acolo. Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie a fost minunat, au fost șase preoți la slujba de botez, copilul nu a plâns. Elena, nașa, este o persoană deosebită, care mi l-a și prezentat pe Părintele Teodosie și așa am decis botezul. Restaurantul a fost pe malul mării, cu vedere la cazinou. A fost un botez de zi, care a durat până pe la ora 22.00. Am avut entertainment pentru copii, totul a fost minunat. Tortul a fost și cu numele Emei, ca să nu se supere. Am cântat și pentru ea și pentru Max, au primit cadouri amândoi”, a spus Cristina Cioran pentru Click.

Cristina CioranIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 19

Sursa citată mai notează și că fosta prezentatoare, care a decis să se mute recent în Constanța, a reușit să slăbească 10 kilograme în 45 de zile!

Șefă din CFR, concediată cu acuzația că a dat presei un document compromițător. Decizia, declarată ilegală în primă instanță: „Nu există nicio probă”
Recomandări
Șefă din CFR, concediată cu acuzația că a dat presei un document compromițător. Decizia, declarată ilegală în primă instanță: „Nu există nicio probă”

„Cum să fiu? Sunt foarte bine! Am slăbit 10 kilograme într-o lună și jumătate. Și este prima dată când port, după foarte mult timp la plajă, costum de baie din două piese. Sunt foarte încântată de rezultat și sper să mă mențin așa, de aceea folosesc batoanele care sunt pentru menținere”, a mai afirmat Cristina Cioran.

Pe paginile ei de pe rețelele de socializare, vedeta a dezvăluit și care este dieta care a ajutat-o să scape de kilogramele în plus.

„Înainte și după Nupo. Minus 10 kilograme și plus mulțumire cât cuprinde! Sunt foarte încântată de rezultat și sunt foarte mulțumită de dieta Nupo. Pe mine m-a salvat și nu doar acum, ci și după ce am născut-o pe Ema! De data asta am dat o tură și prin magazine și mi-am cumpărat câte ceva pentru noul proiect pe care-l încep! Până atunci vă spun că nu vă rămâne decât să vă hotărâți și să vă apucați! Eu am reușit cu ambiție și răbdare și cu un program minunat! Nu peste noapte, dar sigur”, a scris Cristina Cioran pe Instagram.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI
Urmărește cel mai nou VIDEO
Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală dacă măsurile Executivului sunt adoptate | VIDEO
Comentează
Google News Urmărește-ne pe Google News Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Viva.ro
Neașteptat cine este bărbatul care e alături de Mihaela Rădulescu, după moartea lui Felix Baumgartner. Toți au rămas înmărmuriți când au aflat că e el: „Greu de explicat...”
Ce a aflat Elena Udrea despre fetița ei, de când e "mamă cu normă întreagă", după eliberarea din închisoare. Fosta ministră e uimită de descoperirea făcută
Unica.ro
Ce a aflat Elena Udrea despre fetița ei, de când e "mamă cu normă întreagă", după eliberarea din închisoare. Fosta ministră e uimită de descoperirea făcută
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
Elle.ro
Surpriză de proporții în showbiz! La 70 de ani, celebra artistă a anunțat că s-a logodit și urmează să se căsătorească în curând
gsp
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
GSP.RO
Campionul mondial a ajuns să doarmă în rulotă! „Mi-am creat o mică oază aici”
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
GSP.RO
Tragedie în sportul internațional! Uriașul Ricky Hatton a fost găsit mort în casă, la 46 de ani
Parteneri
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Libertateapentrufemei.ro
Ultima oră! Doliu și lacrimi la Asia Express. Au anunțat decesul acum câteva minute! ”Erai stâlpul meu!” Dumnezeu să-l ierte!
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Avantaje.ro
Știrea zilei! Celebrul actor român, căutat în aceste clipe de poliție! Acuzațiile aduse sunt extrem de grave! Ancheta e în desfășurare!
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol
Tvmania.ro
Casa Andreei Esca este plină de obiecte inedite. Ce colecții are prezentatoarea PRO TV. Fiul Aris Melkior a dat-o de gol

Alte știri

Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală dacă măsurile Executivului sunt adoptate | VIDEO
Știri România 14:04
Sindicaliștii din administrația publică protestează în Capitală și amenință cu greva generală dacă măsurile Executivului sunt adoptate | VIDEO
Tichete de masă de până la 50 de lei pe zi, subvenţie lunară de 2.250 lei pentru mamele care revin la muncă: cum arată planul PSD de relansare economică
Știri România 14:02
Tichete de masă de până la 50 de lei pe zi, subvenţie lunară de 2.250 lei pentru mamele care revin la muncă: cum arată planul PSD de relansare economică
Parteneri
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Adevarul.ro
Scenariu de coșmar - Dronele din Polonia, doar o diversiune, România ar fi ținta reală. Șeful generalilor: „Acțiunea rușilor a fost deliberată”
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
Fanatik.ro
Gigi Becali, dezvăluire bombă după Csikszereda – FCSB 1-1: „Olaru mi-a zis că se lasă de fotbal”. Exclusiv
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm
Financiarul.ro
Longevitatea încetinește. Speranța de viață nu mai crește în același ritm

Monden

Andreea Bănică, schimbare radicală de look. Cum s-a vopsit cântăreața
Stiri Mondene 14:45
Andreea Bănică, schimbare radicală de look. Cum s-a vopsit cântăreața
Moment neașteptat la MasterChef 2025. Câinele unui concurent va da verdictul înaintea chefilor: „Nu mai gustăm! Dacă mâncarea ta nu o mănâncă nici câinii…”
Stiri Mondene 14:15
Moment neașteptat la MasterChef 2025. Câinele unui concurent va da verdictul înaintea chefilor: „Nu mai gustăm! Dacă mâncarea ta nu o mănâncă nici câinii…”
Parteneri
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Elle.ro
Au cucerit o lume întreagă cu rolurile din serialul Gilmore Girls, însă trebuie să vezi cum arată acum Lauren Graham & Alexis Bledel! Au impresionat la Premiile EMMY. Foto
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Unica.ro
Imagini rare cu băieții lui Vladimir Putin și ai Alinei Kabaeva. Copiii sunt păziți din aer, de pe uscat și nu apar în sistemul de evidență a populației / Foto
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Viva.ro
Imaginile despre care absolut toți vorbesc! Uluitor cum arată, de fapt, Raluca Bădulescu machiată versus nemachiată, cu perucă versus fără perucă: „Vecinii nu mă recunosc”
Parteneri
Iulia Vântur, de la „Dansez pentru tine” la Bollywood: Cum arată și ce face acum fosta vedetă PRO TV
TVMania.ro
Iulia Vântur, de la „Dansez pentru tine” la Bollywood: Cum arată și ce face acum fosta vedetă PRO TV
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treapă s-a rupt. "Un infarct", spune UPU
ObservatorNews.ro
A murit pe scările spitalului din Reșița, după ce o treapă s-a rupt. "Un infarct", spune UPU
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Libertateapentrufemei.ro
S-a aflat! Câți bani au primit Calina și Catinca pentru Asia Express. S-au plâns de condiții, dar a meritat! O aventură scurtă, dar bine plătită
Parteneri
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
GSP.ro
Gigi Becali a anunțat revoluția după remiza de la Csikszereda » Ce pregătește pentru pauza de iarnă: „Să se învețe minte”
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
GSP.ro
E scandal după Juventus - Inter » Reacția lui Cristi Chivu la imaginile care fac înconjurul Italiei
Parteneri
„Adevărul este mai important decât poziția mea”, spune Ministrul Educației înaintea votării moțiunii simple
Mediafax.ro
„Adevărul este mai important decât poziția mea”, spune Ministrul Educației înaintea votării moțiunii simple
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
StirileKanalD.ro
Mărturia tulburătoare a iubitului Irynei Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un tren din SUA. A primit un mesaj de la ea chiar înainte ca tânăra să fie ucisă
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Wowbiz.ro
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Promo
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Advertorial
Etichetele de pe alimente pot exagera adevărul! Află ce mănânci
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Advertorial
Behind the Scenes | ELLE x Zalando
Parteneri
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Wowbiz.ro
El este Răzvan, băiatul de 13 ani care a murit în fața școlii. Martorii povestesc cum au decurs ultimele clipe din viața sa
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
StirileKanalD.ro
Ce a spus care a ucis-o pe Iryna Zarutska, ucraineanca înjunghiată într-un metrou din SUA. Cum explică gestul șocant: „Am în creier...”
La mulți ani, David Popovici! Campionul mondial la 200 de metri liber împlinește 21 de ani: „De ziua mea nu vreau cadouri”
KanalD.ro
La mulți ani, David Popovici! Campionul mondial la 200 de metri liber împlinește 21 de ani: „De ziua mea nu vreau cadouri”

Politic

Șanse pur teoretice să mai avem în 2025 alegeri pentru Primăria București. Grindeanu amenință cu ruperea coaliției, iar Bolojan are o dilemă
Analiză
Politică 10:00
Șanse pur teoretice să mai avem în 2025 alegeri pentru Primăria București. Grindeanu amenință cu ruperea coaliției, iar Bolojan are o dilemă
Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Politică 14 sept.
Oana Țoiu condamnă încălcarea spațiului aerian românesc de Rusia: „Trebuie să creștem costul acțiunilor flagrant ilegale și provocatoare”
Parteneri
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Spotmedia.ro
Ucraina lansează cel mai mare sistem de baterii din Europa de Est, cu ajutor american
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Fanatik.ro
Tzancă Uraganu a fentat ANAF de milioane de euro. Cum au ajuns banii făcuți pe YouTube într-o firmă din Luxemburg. Exclusiv
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice
Spotmedia.ro
Partenerii din cupluri au risc crescut să sufere de aceleași boli psihiatrice