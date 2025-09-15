Chiar dacă între cei doi au existat și probleme, iată că Alex Dobrescu și Cristina Cioran au făcut împreună doi copii, o fată și un băiat. Dar la botezul celui de-al doilea urmaș, care a avut loc la Constanța, tatăl micuților nu și-a făcut simțită prezența.

„A fost greu fără ambii părinți, dar a fost mama mea acolo. Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie a fost minunat, au fost șase preoți la slujba de botez, copilul nu a plâns. Elena, nașa, este o persoană deosebită, care mi l-a și prezentat pe Părintele Teodosie și așa am decis botezul. Restaurantul a fost pe malul mării, cu vedere la cazinou. A fost un botez de zi, care a durat până pe la ora 22.00. Am avut entertainment pentru copii, totul a fost minunat. Tortul a fost și cu numele Emei, ca să nu se supere. Am cântat și pentru ea și pentru Max, au primit cadouri amândoi”, a spus Cristina Cioran pentru Click.

Sursa citată mai notează și că fosta prezentatoare, care a decis să se mute recent în Constanța, a reușit să slăbească 10 kilograme în 45 de zile!

„Cum să fiu? Sunt foarte bine! Am slăbit 10 kilograme într-o lună și jumătate. Și este prima dată când port, după foarte mult timp la plajă, costum de baie din două piese. Sunt foarte încântată de rezultat și sper să mă mențin așa, de aceea folosesc batoanele care sunt pentru menținere”, a mai afirmat Cristina Cioran.

Pe paginile ei de pe rețelele de socializare, vedeta a dezvăluit și care este dieta care a ajutat-o să scape de kilogramele în plus.

„Înainte și după Nupo. Minus 10 kilograme și plus mulțumire cât cuprinde! Sunt foarte încântată de rezultat și sunt foarte mulțumită de dieta Nupo. Pe mine m-a salvat și nu doar acum, ci și după ce am născut-o pe Ema! De data asta am dat o tură și prin magazine și mi-am cumpărat câte ceva pentru noul proiect pe care-l încep! Până atunci vă spun că nu vă rămâne decât să vă hotărâți și să vă apucați! Eu am reușit cu ambiție și răbdare și cu un program minunat! Nu peste noapte, dar sigur”, a scris Cristina Cioran pe Instagram.

