Cu această ocazie, vedeta a dezvăluit cum reușește să-și mențină silueta, chiar dacă arderile nu mai sunt la fel ca în tinerețe, după cum afirmă chiar ea, iar metabolismul funcționează diferit.

Marina Almășan nu mai mănâncă de șase ani carne

„Nu arăt. Dar, încerc cu puțină trudă, pentru că de la o anumită vârstă arderile nu mai sunt atât de intense și metabolismul se dă și el peste cap. Cumpătarea, ăsta e secretul în toate. Întotdeauna când nu am fost cumpătată, atunci am deraiat de pe drumul cel drept. Cumpătarea deci, să mănânci câte puțin, să mănânci din toate, să nu-ți privezi organismul de la nimic atunci când ai poftă. Întotdeauna îmi place să gust ceva! Dulciuri nu mănânc, dar dacă văd ceva care mă năucește, nu se poate să nu gust.

Am renunțat la carne de 5-6 ani, mi s-a părut mie că mă ajută, dar e o renunțare relaxată. Adică dacă mă duc undeva cu prietenii la un grătar, nu pot să fac pe mimoza, să spun: «Nu, eu nu mănânc decât salata de la friptură»! Mănânc și o friptură. E un regim până la urmă autoimpus, nu mi l-a dat un nutriționist sau un medic, ca să trebuiască să-l respect”, a spus Marina Almășan pentru Click.

Astfel, vedeta de la TVR a dezvăluit că a renunțat la carne de șase ani, dar nu mănâncă nici dulciuri, pentru a se menține în formă la 59 de ani. Mai mult decât atât, Marina Almășan a precizat că face sport, fie la sală, fie acasă, în funcție de bugetul pe care îl are.

Vedeta de la TVR nu renunță la sport

„În rest încerc să fac mișcare. Probabil că acum, cu austeritatea care va cădea pe capul nostru, va trebui să fac mișcare mai mult acasă, pentru că sălile costă, antrenorii costă și probabil va trebui să ajustez de undeva ca să pot să-mi plătesc, nu știu, impozitele și alte lucruri.

Starea de bine te ajută, zâmbetul este cel mai bun machiaj al unei femei, spunea Coco Chanel. Și din punctul ăsta de vedere, eu am toate șansele să economisesc banii pe produse cosmetice, că zâmbesc mult. Zâmbesc mult și sănătos și lumea chiar mă întreabă dacă e un zâmbet teatral. Nu e deloc teatral! Și le aduc în sprijin poze din copilăria mea în care eram rânjită în toate fotografiile. Deci e clar că nu e nimic construit, nimic fals”, a încheiat Marina Almășan.

