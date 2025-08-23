Cocuța și partenerul său de scenă, Bogdan Boantă, au acceptat provocarea „Asia Express”, în sezonul doi al emisiunii, unde au făcut o echipă senzațională. Acum, la câțiva ani distanță, coregrafa este total schimbată după ce a slăbit 11 kilograme.

„Nu am făcut nimic special. Îngrășatul meu s-a produs în perioada de pandemie, atunci când am întrerupt complet orice fel de activitate fizică, după o viață, practic. Atunci s-au depus kilogramele și acum am început să scap de ele. Nu pot spune că m-am chinuit foarte tare, doar am intrat în ritmul normal.

Am început să dansez mai mult, am început să mănânc cât mai corect, cât se poate. Încerc să nu mai mănânc seara, ultima masă o am pe la 6-7 seara. Bine, eu mă și culc foarte târziu. Pentru că sunt artist, pasăre de noapte, și mă culc în jur de 1-2 noaptea, am grijă să mănânc pe la ora 18:00-19:00″, a declarat Cocuța pentru Spynews.ro.

Cocuța spune că nu a ținut niciodată dietă, iar forma fizică bună s-a datorat mereu mișcării constante, uneori chiar opt ore pe zi. Coregrafa a fost nevoită în pandemie să pună stop dansului timp de doi ani, când de altfel s-a și îngrășat.

„După ce m-am întors din Asia Express, cred că m-am oprit din ritmul meu normal, pe care l-am avut o viață întreagă. Am avut pauză în jur de doi ani. În trecut, nu am ținut niciodată dietă. Dacă am arătat ok, am arătat pentru că mă mișcam. Făceam efort fizic mult, erau zile când făceam și 8 ore. Și atunci, probabil că trupul meu a intrat într-un soi de criză.

Nu a mai produs ce producea el în mod normal. Perioada aceea a fost un șoc, nu am mai dansat, nu am mai predat. Poate pentru oamenii mai sedentari, care lucrează la birou, impactul nu a fost atât de puternic, dar la noi nu a fost ok. La început nu m-a deranjat, m-am gândit că mai respirăm și noi, ne mai odihnim, dar după…”, a mai declarat coregrafa.

