„M-am dus la coafor și aveam contracții din cinci în cinci minute. Pe drum, în mașină, prietena mea mi-a zis să-mi pună un sac de plastic și mi s-a rupt apa. Au început durerile și după câteva minute a început explozia. Simțeam cum nasc la propriu.

Tăticul nu e român, e american și îi spuneam: „the baby is coming” (n.r .vine copilul). Am ajuns la spital, m-au pus pe cărucior, au dat chiloții la o parte și în lift s-a văzut căpușorul copilului. În patru minute, de cum am intrat în apa călduță, am născut.

Am stat 20 de minute în brațe cu copilul cu cordonul ombilical netăiat ca să se facă transferul și apoi tăticul i-a tăiat cordonul ombilical. I-a pus clipul la buric și gata.

O naștere dureroasă, dar frumoasă! Toată lumea zice că sunt dilie. Îl cheamă Kian. Nu a costat mult nașterea. Am stat trei luni la Constanța după naștere”, a declarat Dilly Chilly, la Pro TV.

