Audi Nuvolari, conceptul uitat de 23 de ani

Unul dintre cele mai frumoase și regretate concepte din istoria mărcii germane, prezentat inițial în urmă cu mai bine de două decenii ca un simplu exercițiu de design, a primit oficial undă verde pentru producția de serie. Noul Audi Nuvolari se întoarce pe piață nu doar ca un omagiu adus trecutului, ci și precum cel mai puternic și mai rapid autovehicul de serie construit vreodată sub emblema celor patru cercuri.

Prima dată când publicul a auzit de acest model a fost în martie 2003, la Salonul Auto de la Geneva. Atunci, Audi a prezentat Audi Nuvolari quattro concept, un studiu de design spectaculos pentru un Gran Turismo cu două uși și patru locuri. Conceptul Nuvolari a fost printre primele automobile din lume care au introdus farurile cu tehnologie complet LED, o inovație care a definit ulterior identitatea vizuală a mărcii.

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Specificații tehnice pentru Audi Nuvolari, mașina de 600.000 de euro

Noul supercar Audi Nuvolari lasă în urmă liniile masive de Gran Turismo ale bunicului său din 2003 și adoptă o arhitectură agresivă cu motor central și tehnologie derivată direct din Formula 1.

Arhitectura mașinii folosește tehnologia inovatoare Audi Space Frame combinată integral cu o caroserie din fibră de carbon (CFRP), prelucrată manual prin metode utilizate în circuitele de elită, asigurând o rigiditate structurală maximă la o greutate extrem de redusă.

Inima acestui monstru este un sistem de propulsie hibrid de înaltă performanță (PHEV) de tip plug-in:

Motorul termic: Un propulsor pe benzină V8 biturbo de 4,0 litri, de origine Lamborghini (dezvoltat pe platforma noului Temerario), capabil să livreze 800 CP și să atingă o turație maximă de 10.000 de rotații pe minut – o zonă rezervată exclusiv mașinilor de curse.

Un propulsor pe benzină V8 biturbo de 4,0 litri, de origine Lamborghini (dezvoltat pe platforma noului Temerario), capabil să livreze și să atingă o turație maximă de 10.000 de rotații pe minut – o zonă rezervată exclusiv mașinilor de curse. Motoarele electrice: Trei motoare electrice cu flux axial de câte 110 kW fiecare. Două dintre ele sunt amplasate pe puntea față (generând un cuplu uriaș de 2.150 Nm pentru gestionarea tracțiunii integrale quattro), iar cel de-al treilea este poziționat între motorul V8 și transmisia cu dublu ambreiaj în 8 trepte.

Trei motoare electrice cu flux axial de câte 110 kW fiecare. Două dintre ele sunt amplasate pe puntea față (generând un cuplu uriaș de 2.150 Nm pentru gestionarea tracțiunii integrale quattro), iar cel de-al treilea este poziționat între motorul V8 și transmisia cu dublu ambreiaj în 8 trepte. Puterea totală a sistemului: O valoare colosală de 1.001 CP (736 kW).

Performanțe pe asfalt:

Accelerție 0-100 km/h: doar 2,6 secunde

doar 2,6 secunde Accelerație 0-200 km/h: 6,8 secunde

6,8 secunde Viteza maximă: peste 350 km/h

Audi Nuvolari introduce un sistem inteligent de suspensie adaptivă și aerodinamică activă. Mașina folosește senzori care analizează aderența în timp real și anticipează comportamentul din viraje, ajustând eleronul, splitterul frontal și vectorizarea cuplului pe puntea față înainte ca vehiculul să își atingă limitele fizice. În modul de apăsare maximă, sistemul aerodinamic generează o forță de peste 400 de kilograme.

Cine a fost Tazio Nuvolari, omul care a inspirat numele mașinii

Pentru a înțelege importanța acestui nume, trebuie să ne întoarcem în timp, în prima jumătate a secolului trecut. Născut în 1892 la Mantua, Tazio Nuvolari a fost un pilot de curse italian legendar, considerat de mulți specialiști drept unul dintre cei mai mari piloți din toate timpurile.

Poreclit „Il Mantovano Volante” (Mantovanul Zburător), el a scris istorie la volanul mașinilor Auto Union (consorțiul din care s-a născut Audiul modern), câștigând zeci de Mari Premii înainte de Al Doilea Război Mondial prin stilul său de condus spectaculos și extrem de curajos. Brandul german a ales acest nume pentru a sublinia ADN-ul pur de motorsport al vehiculului.

Când va fi lansat pe piață Audi Nuvolari

Primele livrări oficiale pentru clienții selectați vor începe în prima jumătate a anului 2027. Deși prețul exact nu a fost comunicat oficial pentru publicul larg, surse din industrie estimează că noul hipercar din Ingolstadt va depăși lejer pragul de 500.000 de euro, devenind instantaneu o piesă de vânătoare pentru colecționarii din întreaga lume.

Vestea despre Nuvolari vine la scurt timp după ce Audi a anunțat oficial sfârșitul uneia dintre cele mai emblematice tehnologii din istoria sa: motorul cu cinci cilindri.

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