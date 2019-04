Din trecutul Cocuței, concurenta de la Asia Express. A intrat cu nota 10 la actorie | FOTO

Cocuța a făcut echipă cu Bogdan Boantă la show-ul Asia Express, de la Antena 1, unde au reușit să ajungă în primele trei echipe din concurs. Despre Cocuța, pe numele ei real Andra Gheorghe, se știe că este dansatoare și coregrafă, însă aceasta și-a încercat și norocul la Facultatea de Actorie, unde a intrat cu nota 10. Însă ulterior a abandonat, după cum a explicat ea într-un interviu pentru click.ro.



„S-a întâmplat demult, actoria a fost a doua mea iubire sau poate chiar prima, în acelaşi timp cu dansul. Mereu mi-am dorit să fac actorie, doar că fiind elevă la un liceu de coregrafie, mi-a fost greu să mă rup cu totul şi să încep altă meserie. Am luat decizia ca după liceu, după Facultatea de Limbi Străine, măcar să încerc să dau la Actorie. Nu am dat la UNATC, deoarece mi-am dat seama că o să fie o problemă foarte mare cu timpul, nu aş mai fi avut timp pentru dans, aşa că m-am înscris la o facultate privată.

În ziua examenului, eram în plin turneu, dar m-am prezentat. La afişarea rezultatelor însă nu am mai ajuns. Mama a fost cea care a mers să vadă şi m-a anunţat: nota 10, a doua pe listă. A fost o surpriză pentru mine dar, din păcate, nu am reuşit să merg suficient de mult, a trebuit să îmi prioritizez programul, mi-am dat seama că nu le pot face pe ambele şi, dacă aş fi ales actoria, însemna să renunţ la dans. Mi-am zis că sunt totuşi cam „bătrână” ca să trăiesc pe spatele părinţilor, nu-mi permiteam ca la 25 de ani să mai fiu studentă, aşa că după un an am abandonat”, a povestit Cocuța.

