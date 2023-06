În urmă cu câteva săptămâni, Deea Maxer a fost invitată în emisiunea lui Cătălin Măruță, unde a participat la rubrica „sosurile picante”. Dansatoarea a spus la un moment dat că Dinu Maxer este irascibil, agresiv verbal și că nu se iubea pe el. Aceste declarații l-au înfuriat pe artist, care l-a acuzat pe Cătălin Măruță că ar fi manipulat-o pe fosta lui soție să spună astfel de cuvinte despre el.

Deranjat de comentariile făcute de Dinu Maxer, Cătălin Măruță l-a pus la punct în emisiunea sa de la PRO TV. Prezentatorul este de părere că artistul caută orice modalitate de a apărea pe prima pagină a ziarelor.

Dinu Maxer, replică pentru Cătălin Măruță

Dinu Maxer nu a vrut să lase lucrurile așa și a venit din nou cu o replică pentru Cătălin Măruță. Cântărețul consideră că prezentatorul de la PRO TV se leagă de numele lui pentru audiență.

„Deși am fost ocupat zilele astea cu relansarea trupei AXXA și cu filmarea noului clip la piesa «Marea te cheamă» (2023), nu am putut să nu observ, căci comentariile legate de apariția Deei la Măruță au continuat într-o direcție greșită.

„Deea a fost păcălită la emisiunea lui Măruță”

Legat de acuzațiile lui Cătălin (pe care îl cunosc din 1999, când debutam împreună la o emisiune TV în rol de prezentatori) că «Maxer a descoperit acum cum să apară în fiecare zi prin ziare şi a zis „Bă, ce fain este și hai să mai zic ceva“», vreau să-l informez că nu inițiez eu aparițiile din presă, ci doar răspund afirmațiilor false, dar și întrebărilor pertinente.

Lui vreau doar să-i spun, așa cum am făcut-o cu zâmbetul pe buze la lansarea clinicii unde ne-am și întâlnit, că, după o săptămână în care am ocolit toate întrebările rautăcioase legate de declarațiile de la el din emisiune, am apărut la o altă emisiune și am spus: «Deea a fost păcălită la emisiunea lui Măruță. Eu consider că a intrat într-un joc al răspunsurilor forţate, astfel încât nu e o declarație venită din partea ei. A fost o conjunctură, iar ea a căzut în plasă.

De pildă, dacă mă pui să-ți spun un defect al Deei, pentru că asta i s-a întâmplat ei, iar tu-l pui în contextul despărţirii, aceasta e o formă de manipulare». Este o părere proprie, confirmată și de prietenii mei psihologi cu care m-am consultat.

„El este cel care se agață în momentul acesta de numele lui Dinu Maxer, care s-a dovedit că este numărul unu pe Google!”

Cătălin mă acuză pe mine că eu vreau să fac prima pagină cu orice chip! Eu, unul, aș zice că e invers, poate că el este cel care se agață în momentul acesta de numele lui Dinu Maxer, care s-a dovedit că este numărul unu pe Google!

Deea nu a spus nici o secundă că Dinu ar bate câmpii. Nu am bătut câmpii deloc, eu am discutat foarte mult cu Deea pe marginea a ceea ce a spus la Cătălin Măruță în emisiune!”, a declarat Dinu Maxer, pentru Click!.

