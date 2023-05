Invitată recent în emisiunea „La Măruță”, Deea Maxer a povestit că Dinu și Robert, actualul ei iubit, au dat nas în nas chiar la intrarea în apartamentul ei. Iubitul dansatoarei a fost cel care i-a deschis ușa fostului ei soț.

„Dinu l-a cunoscut pe Robert. Dinu a bătut într-o dimineață la ușă să îmi aducă niște acte și Robert i-a deschis ușa. Când am avut un spectacol împreună cu Dinu, Robert a fost cu mine. Nu se aștepta nimeni. Nu e o chestie confortabilă, dar am fost surprinsă de maturitatea amândurora.”

În urmă cu câteva săptămâni, Dinu Maxer și Robert Drilea s-au întâlnit la un eveniment, acolo unde Deea și fostul soț erau invitați. Artistul nu a avut nicio problemă să discute cu actualul iubit al Deei, ba chiar au stat împreună la evenimentul din Giurgiu.

„Nu mi-a plăcut ce a scris presa fiindcă a spus așa: «Dinu, pus în fața faptului împlinit. S-a întâlnit nas în nas». Nu e adevărat. Deea mi-a spus: «O să vin însoțită de Robert la respectivul botez», care a fost în Giurgiu. Îi zic: «Ok, dar nu poți să-l inviți la masă. Aveam un număr de tacâmuri». Zice: «Nu, nu, nu. Rămâne afară, în zona unde se fumează și acolo o să stăm împreună». Vrei să-ți spun că am mers și am stat un sfert de oră de vorbă cu ei? Nu am nicio treabă. Acolo l-am cunoscut. Nici el, nici Ada nu au fost în relații… N-ai idee cât de fericit sunt (n.r. pentru că Deea a găsit pe cineva)”, a afirmat acesta la XNS.

„Nu îl știam înainte de divorț, cum s-a speculat”

Într-un interviu pentru ego.ro, Dinu Maxer a declarat că nu-l știa pe Robert dinainte, ci că a aflat de el abia după ce s-a cuplat cu fosta lui soție. Deea Maxer a mărturisit în emisiunea lui Cătălin Măruță că l-a cunoscut pe Robert după Paște, prin intermediul unor prieteni.

„Părerea mea, căci a ei nu o știu, nu. (n.r. nu s-a supărat că Deea și-a făcut o relație) Am reușit să mă desprind, am reușit să pun punct. La evenimentul la care ne-am întâlnit, unde am prezentat și am cântat împreună, am dat noroc cu Robert. Nu a avut nimeni niciun resentiment împotriva lui. Da, sigur că da. (n.r. îl cunoaște pe noul iubit al Deei) Îl știam de pe Instagram. L-am cunoscut atunci mai bine. Nu îl știam înainte de divorț, cum s-a speculat. Vreau să spun lucrul acesta, nu ne-am întâlnit niciodată, nu a fost în cercul nostru de prieteni, Deea l-a cunoscut după divorț.”

Deea Maxer nu a suferit prea mult după divorțul de Dinu Maxer, cu care are doi copii, și și-a găsit rapid fericirea în brațele altui bărbat. Robert Drilea este cel care a reușit să îi fure inima dansatoarei. Iubitul este cu 3 ani mai tânăr decât ea, însă diferența de vârstă dintre ei este aproape insesizabilă.

