Potrivit unui comunicat oficial, mai multe seriale și filme se văd în curând în premieră pe celebra platformă.

Pregătiți-vă… viitorul e pe cale să devină mult mai ciudat! În cel de-al 14-lea sezon „Futurama” vă așteaptă un val neîntrerupt de pirați spațiali aroganți, carne cultivată în laborator, escrocherii seducătoare… plus întoarcerea șocantă a iubirii pierdute a doctorului Zoidberg! Nu v-ați așteptat la asta, până când nu v-am spus chiar acum! Este un sezon nou-nouț și palpitant, din 3 august 2026!

Începând cu 5 august 2026, „Războiul Stelelor: Viziuni” prezintă „Al nouălea Jedi”. Parte din noul titlu, creat pentru a spune povești într-un format mai amplu, această miniserie continuă acțiunea la scurt timp după evenimentele din scurtmetrajele „The Ninth Jedi” și „The Ninth Jedi: Child of Hope”.

În noua serie, Lah Kara își continuă pregătirea pe calea Jedi sub îndrumarea lui Margrave Juro. În căutarea propriei identități, Kara pornește într-o aventură epică alături de micul grup de tineri Jedi aflați în pregătire. Misiunea lor este să-i salveze tatăl și să oprească un misterios lider Sith înainte ca acesta să dezlănțuie întunericul asupra galaxiei.

„Cioburile”, serial original Disney+, are premiera pe 6 august 2026, urmând ca în fiecare săptămână să apară două noi episoade. Având ca fundal Los Angeles-ul vibrant al anilor ’80, serialul urmărește un grup de liceeni privilegiați din ultimul an de la o școală de elită, care explorează identitatea, sexul, gelozia, obsesia și pericolele care pândesc sub aparențele adolescenței americane.

Pe 14 august 2026 are premiera și filmul „Camp Rock 3”. În această producție, când trupa Connect 3 are nevoie de o formație pentru deschiderea turneului, aceasta revine în Camp Rock. Pe măsură ce participanții se luptă pentru șansa de a câștiga, tensiunile cresc și prieteniile sunt puse la încercare, dând naștere unor alianțe neașteptate, dezvăluiri și idile.

De la Jon Favreau, regizorul filmului „The Lion King”, și Mike Gunton, producător executiv BBC Studios, vine extraordinara poveste adevărată a puiului de leu Kio pe drumul său epic către coroana de rege al savanei. Filmată pe parcursul a patru ani, această amplă saga despre familie, speranță și curaj urmărește cum Kio se transformă dintr-un pui vulnerabil într-un lider puternic.

Pe parcurs, în „Leul”, serial original National Geographic ce apare pe 20 august 2026, Kio se confruntă cu pierderea, exilul și rivalii necruțători într-o luptă continuă pentru supraviețuire. Îmbinând narațiunea cinematografică cu documentarul modern despre natură, serialul surprinde întreaga poveste a maturizării unui leu și extraordinara sa devenire ca rege.

Pe 28 august 2026 are premiera și „Adulții”, serial original creat de Ben Kronengold și Rebecca Shaw. Comedia, care are o distribuție numeroasă, este despre un grup de tineri de aproximativ 20 de ani din New York care se sprijină reciproc pentru a face față provocărilor în dragoste, la muncă, cu prietenii și familia.

Samir (Malik Elassal), Billie (Lucy Freyer), Paul Baker (Jack Innanen), Issa (Amita Rao) și Anton (Owen Thiele) sunt cinci prieteni care locuiesc împreună în casa în care Samir a crescut.

Printre noutățile de pe Disney+ din luna august 2026 se mai regăsesc trilogia „Stăpânul Inelelor” (din 1 august), „Timpul și gheața” (din 1 august), sezonul 4 din „Trădarea” (din 4 august), „Travis Barker: Mai tare ca frica” (din 13 august), „Al Doilea Război Mondial: Secrete văzute de sus” (din 19 și 26 august), „11 Septembrie: Reuniunea” (din 22 august) și „Familia Simpson: Oglinda galbenă” (din 26 august).

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