„Astăzi ne-am reunit pentru a onora memoria romilor uciși, deportați și persecutați în timpul celui de-al Doilea Război Mondial și pentru a aduce un omagiu tuturor celor care au suferit din cauza urii și a discriminării. Genocidul comis împotriva acestora este o rană adâncă în istoria Europei și una dintre cele mai cumplite tragedii din trecutul comunității rome din România”, a transmis Nicușor Dan, prin intermediul consilierului de stat Diana Pungă în cadrul Zilei Europene de Comemorare a Holocaustului Romilor.

Președintele a atras atenția asupra faptului că persecuția romilor nu a început odată cu regimul nazist, ci reflectă „realități dureroase, perpetuate de-a lungul timpului”.

Trauma genocidului și deportărilor a continuat să marcheze supraviețuitorii și urmașii lor, „o suferință pe care aceștia au îndurat-o adesea în tăcere”.

Nicușor Dan a evidențiat și rolul esențial al educației în combaterea ignoranței și urii: „Holocaustul romilor rămâne un capitol insuficient cunoscut și puțin dezbătut în spațiul public contemporan. În acest context, educația are un rol esențial în transmiterea corectă a informațiilor despre Holocaust, despre crimele comunismului și despre perioada de robie. Avem obligația de a ne asigura că tinerii înțeleg trecutul, disting adevărul de minciună și resping ura și xenofobia, contribuind astfel la clădirea unei societăți ancorate în dreptate și solidaritate”.

De asemenea, președintele României a atras atenția asupra pericolului reprezentat de discursurile extremiste.

„Traversăm o perioadă marcată de neîncredere și polarizare, în care discursul rasist și xenofob încearcă să câștige tot mai mult teren. În fața acestor derive inacceptabile, răspunsul nostru trebuie să fie ferm: mai multă cunoaștere, mai mult dialog, mai multă toleranță. Prin educație și implicare civică trebuie să protejăm dreptul fiecărui om la o viață demnă. Fie ca memoria victimelor Holocaustului să dăinuie veșnic!”, a transmis acesta.

Ziua Europeană de Comemorare a Holocaustului Romilor a fost recunoscută oficial de Parlamentul European printr-o rezoluție din 15 aprilie 2015.

Data de 2 august marchează masacrul din lagărul de concentrare de la Auschwitz II-Birkenau, unde, în 1944, aproximativ 500.000 de romi – cel puțin un sfert din populația romă de la acea vreme – au fost exterminați în camerele de gazare, un episod cutremurător din timpul Holocaustului.

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