Ce spune legea

Potrivit dispozițiilor Legii nr. 269/2003 privind Statutul Corpului diplomatic și consular al României, ambasadorii extraordinari și plenipotențiari ai României sunt numiți prin decret al Președintelui României, la propunerea ministrului afacerilor externe. Mai mult, Constituția României prevedere la art. 91, aliniatele 2 și 3, următoarele: (2) Preşedintele, la propunerea Guvernului, acreditează şi recheamă reprezentanţii diplomatici ai României şi aprobă înfiinţarea, desfiinţarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice. (3) Reprezentanţii diplomatici ai altor state sunt acreditaţi pe lângă Preşedintele României.

Explicațiile MAE

Libertatea a solicitat Ministerul Afacerilor Externe să transmită câți ambasadori a rechemat de la post și câți a trimis la post președintele Nicușor Dan când și-a început mandatul de președinte. 

„De la finalul lunii mai 2025 și până în prezent, 5 ambasadori au fost rechemați prin decret al Președintelui României. La acest moment, 58 de ambasadori, șefi de misiuni diplomatice, reprezintă România în străinătate de cel puțin 4 ani. Precizăm faptul că deși, conform Statutului corpului diplomatic și consular al României, durata misiunii permanente în străinătate este, de regulă, 4 ani, ambasadorii extraordinari și plenipotențiari ai României își exercită mandatul încredințat până la rechemarea lor în țară, tot prin decret al Președintelui României”, a transmis Ministerul Afacerilor Externe redacției Libertatea. Ministerul Afacerilor Externe are, la acest moment, 84 ambasadori la post și 13 ambasadori numiți temporar. România are, așadar, un total 97 ambasade, misiuni permanente, reprezentanțe  sau delegații permanente. 

„Afectează atât moralul diplomației cât și calitatea serviciului diplomatic”

Marius Ghincea, politolog la universitatea elvețiană ETH Zurich, a explicat pentru Libertatea care sunt consecințele unei astfel de situații de tergiversare în decizia prezidențială.

Nicușor Dan nu a numit niciun ambasador la post de când a devenit președinte: 54 de ambasadori, dintr-un total de 84, și-au depășit mandatul. Corneliu Bjola: „România proiectează haos și în exterior” 
Marius Ghincea, politolog. Sursa foto: Facebook / Marius Ghincea

El susține că președintele avea deja pe masă o listă de ambasadori pe care ar trebui să îi numească încă de la sfârșitul primăverii, însă a refuzat să o mai ia în considerare.

„Iar contextul politic actual a făcut ca acea listă să nu mai intre în discuție, cel mai probabil fiind obiectul unor schimbări în funcție de cine va ajunge la guvernare. Depășirea mandatelor unui număr semnificativ de actuali ambasadori, dar și întârzierea numirii unora noi duce la un grad ridicat de incertitudine și impredictibilitate în viața profesională a diplomaților noștri. Și lasă capitale importante fie cu ambasadori total inadecvați funcției, precum cel de la Washington și Londra, fie fără ambasadori. Asta afectează atât moralul diplomației cât și calitatea serviciului diplomatic, pentru că diplomații români nu știu unde să meargă în serviciul extern. Președintele are un obicei bine cunoscut de a temporiza și tărăgăna deciziile. Iar această amânare a schimbării ambasadorilor merge în această direcție. Doar că această tărăgănare pune diplomația românească într-o situație cel puțin ingrată și excepțională, cu ambasadori care și-au depășit de mult termenele în capitalele unde reprezintă România”, a explicat Ghincea. 

„România este un stat măcinat de blocaje care ajunge să proiecteze același haos și în exterior” 

Corneliu Bjola, profesor specializat în studii diplomatice la Universitatea Oxford, explică și el, într-un comentariu pentru Libertatea, de ce tendința de tergiversare a președintelui Dan afectează negativ politica externă a României. În diplomație, vidul strategic nu rămâne niciodată invizibil, argumentează Bjola, iar acest vin devine unul dintre cele mai clare mesaje pe care un stat le transmite partenerilor săi.

Nicușor Dan nu a numit niciun ambasador la post de când a devenit președinte: 54 de ambasadori, dintr-un total de 84, și-au depășit mandatul. Corneliu Bjola: „România proiectează haos și în exterior” 
Corneliu Bjola, profesor specializat în studii diplomatice la Universitatea Oxford. Sursa foto: qeh.ox.ac.uk

„Ernest Satow, unul dintre părinții diplomației moderne și autorul celui mai influent manual de practică diplomatică, folosit și astăzi în serviciile diplomatice, definea diplomația drept aplicarea inteligenței și tactului în conducerea relațiilor oficiale dintre state. Prin inteligență, Satow înțelegea capacitatea de a înțelege schimbările din mediul internațional și de a le transforma într-o strategie coerentă. Prin tact, abilitatea de a construi încredere, de a negocia și de a proiecta credibil interesele statului. Însă nici inteligența, nici tactul nu pot compensa absența unei politici externe. 

Faptul că președintele nu a numit niciun ambasador nou, în timp ce 54 din cei 84 de ambasadori și-au depășit mandatul legal, nu poate fi explicat doar prin inerție administrativă. Cu atât mai puțin când această administrație și-a făcut un obicei din a-și depăși propriile termene și angajamente. Problema este mai profundă, în opinia mea. Ambasadorii sunt instrumentele prin care se pune în practică politica externă a unui stat. 

Dacă nu există o direcție strategică, nici nevoia de a reînnoi reprezentarea externă nu mai apare cu aceeași urgență. Diplomația funcționează prin reînnoirea periodică a reprezentării externe, astfel încât ambasadorii să reflecte prioritățile actuale ale politicii externe și să beneficieze de un mandat politic clar. Atunci când această reînnoire este blocată, partenerii externi pot percepe lipsa de decizie sau de direcție strategică, iar eficiența reprezentării diplomatice poate avea de suferit. Nu înseamnă că un ambasador devine automat mai puțin competent după patru ani, însă lipsa unui proces normal de rotație și de numire poate afecta percepția asupra coerenței și dinamismului politicii externe a statului. 

În fond, acesta este tabloul României de astăzi: un stat măcinat de blocaje și incoerență internă, care ajunge să proiecteze același haos și în exterior. Lipsa de viziune produce lipsă de politici, lipsa de politici produce lipsă de acțiune, iar în cele din urmă credibilitatea externă începe să se erodeze. În diplomație, vidul strategic nu rămâne niciodată invizibil. El devine unul dintre cele mai clare mesaje pe care un stat le transmite partenerilor săi. Iar pentru o Românie aflată într-un moment de schimbare profundă a ordinii geopolitice, această absență a unei politici externe nu nu este doar un eșec de guvernare, ci un risc strategic major. Ea nu doar că reduce capacitatea României de a influența transformările din jurul său, ci riscă să o împingă tot mai mult spre o zonă gri a irelevanței strategic cu implicații directe și extrem de grave pentru securitatea națională a României”, conchide Corneliu Bjola. 

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

Comentează
Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
Comentează

Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

Parteneri
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 31.07.2026, premierul demis a anunțat tot
Viva.ro
Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 31.07.2026, premierul demis a anunțat tot
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
Unica.ro
„Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
Este surpriza momentului în showbiz-ul din România! Artistul nostru a devenit tată în mare secret și a dezvăluit prima imagine cu fetița lui: „Te-am așteptat atât...” Foto
Elle.ro
Este surpriza momentului în showbiz-ul din România! Artistul nostru a devenit tată în mare secret și a dezvăluit prima imagine cu fetița lui: „Te-am așteptat atât...” Foto
gsp
A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
GSP.RO
A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
Accident rutier suferit de echipa secundă a lui Dinamo: medicul a murit, antrenorul are mâna ruptă, Jucătorii au suferit răni
GSP.RO
Accident rutier suferit de echipa secundă a lui Dinamo: medicul a murit, antrenorul are mâna ruptă, Jucătorii au suferit răni
Parteneri
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Libertateapentrufemei.ro
Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Avantaje.ro
Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
Tvmania.ro
Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

Știri România

Parteneri
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat români la All Inclusive la 2,6 kilograme de mâncare luate la pachet
Adevarul.ro
„Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat români la All Inclusive la 2,6 kilograme de mâncare luate la pachet
LIVE / Video. Tragedie la Dinamo! Echipa secundă, implicată într-un accident rutier grav: un mort și peste 10 răniți. Mesajul de susținere transmis de CS Dinamo
Fanatik.ro
LIVE / Video. Tragedie la Dinamo! Echipa secundă, implicată într-un accident rutier grav: un mort și peste 10 răniți. Mesajul de susținere transmis de CS Dinamo
România a trimis 40 de pompieri în Attica, Grecia. Cetățenii eleni au reacționat cu mesaje de mulțumire
Financiarul.ro
România a trimis 40 de pompieri în Attica, Grecia. Cetățenii eleni au reacționat cu mesaje de mulțumire
Parteneri
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Elle.ro
Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Unica.ro
Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
Viva.ro
Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

Monden

Parteneri
„Patul anti-divorț” al Iuliei Albu a devenit vedeta vilei sale de lux! Cum arată piesa de mobilier care i-a uimit pe fani
TVMania.ro
„Patul anti-divorț” al Iuliei Albu a devenit vedeta vilei sale de lux! Cum arată piesa de mobilier care i-a uimit pe fani
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră
ObservatorNews.ro
Turiști la un hotel de 4 stele din Constanța, prinși cu aproape 3 kilograme de mâncare în cameră
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Libertateapentrufemei.ro
Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
Parteneri
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
GSP.ro
Incident neașteptat în direct » Prezentatoarea TV a arătat mai mult decât și-ar fi dorit: „Știe ce face, e cu intenție”
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
GSP.ro
David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
Parteneri
ULTIMA ORĂ! Mesaj RO-Alert în Tulcea. Pot cădea obiecte din spațiul aerian
Mediafax.ro
ULTIMA ORĂ! Mesaj RO-Alert în Tulcea. Pot cădea obiecte din spațiul aerian
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
StirileKanalD.ro
Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
Monica Pop a suferit un AVC! Anunțul îngrijorător a fost făcut chiar de medicul oftalmolog: „M-am supărat foarte tare”
Wowbiz.ro
Monica Pop a suferit un AVC! Anunțul îngrijorător a fost făcut chiar de medicul oftalmolog: „M-am supărat foarte tare”
Promo
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Advertorial
Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Advertorial
Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
Parteneri
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
Wowbiz.ro
Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
Redactia.ro
De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
Constantin Covaciu, membru important al echipei Dinamo București, și-a pierdut viața în urma tragediei din Câmpulung Muscel
KanalD.ro
Constantin Covaciu, membru important al echipei Dinamo București, și-a pierdut viața în urma tragediei din Câmpulung Muscel

Politic

Parteneri
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
ZiaruldeIasi.ro
Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
Șoferul microbuzului lui Dinamo 2 avea 83 ani! Anunțul Poliției: dosar penal pentru ucidere din culpă. Exclusiv
Fanatik.ro
Șoferul microbuzului lui Dinamo 2 avea 83 ani! Anunțul Poliției: dosar penal pentru ucidere din culpă. Exclusiv
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
Spotmedia.ro
Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem