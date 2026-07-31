Concentrarea atenției pe tema transparenței referitoare la averi a dus la o întrecere între partide sau lideri în ceea ce privește cine e mai descis să arate că nu are nimic de ascuns. Cu toate acestea, practica arată că în cazul unora conduita lasă de dorit. Deși nu mai există obligativitatea publicării declarațiilor de avere, după decizia CCR din mai 2025, în continuare unele partide sau politicieni au dat declarații în acest sens.

Sorin Grindeanu, șef al PSD și al Camerei Deputaților, și-a depus declarația de avere după ce în conferința de presă de miercuri a spus acest lucru. Declarația a fost publicată pe site-ul PSD, nu și pe site-ul Camerei, până la această oră. De asemenea, la Guvern, prim-ministrul Ilie Bolojan și cei din echipa sa și-au depus declarațiile de avere în acest an.

De asemenea, depunerea declarațiilor de avere a avut loc și la Cotroceni. Luni, aleșii PNL și USR depuneau un amendament în ceea ce privește obligativitatea depunerii declarațiilor de avere. Un amendament care nu a trecut. Însă parlamentarii, dacă doreau, putea oricând să-și depună de declarațiile de avere.

Fruntași fără declarație de avere actualizată

Cu toate că PNL și USR au cerut transparență, nici măcar un lider din Biroul Permanent al Camerei sau Senatului de la aceste partide nu are declarația de avere actualizată. Și vorbim aici de Mircea Abrudean (președinte al Senatului din partea PNL), Adrian Cozma (vicepreședinte al Camerei din partea PNL), Cătălin Drulă (vicepreședinte al Camerei din partea USR), Arina Moș (secretar al Camerei din partea PNL), Oana Murariu (secretar al Camerei din partea USR), Mihai Coteț (vicepreședinte al Senatului din partea PNL), Vasile Blaga (secretar al Senatului – PNL), Cristian Ghinea (secretar al Camerei – USR) sau Narcis Mircescu, chestor din partea USR.

Și la AUR, de la tribuna Parlamentului, deputatul Bogdan Velcescu, persoană care deține funcția de chestor, critica lipsa de transparență a partidelor tradiționale. Dar nici Velcescu nu are altă declarație depusă de la cea din decembrie 2024. La fel cum nu nu au declarații depuse colegi din AUR ca Gianina Șerban Stelea Niculina sau Laurențiu Plăeșu. Ultimul are o singură declarație, cea din decembrie 2024.

PSD defilează doar cu Grindeanu

La PSD, în afară e Sorin Grindeanu, ceilalți nu s-au înghesuit să-și publice declarațiile de avere. Nici Paul Stănescu (vicepreședinte Senat) sau Liviu Mazilu (vicepreședinte Senat), nici Natalia Intotero (vicepreședite Camera Deputaților) sau Silvia Mihalcea (chestor la Cameră). Iar lista PSD continuă cu Romeo Lungu (secretar la Cameră) și Simona Bucura-Oprescu (secretar la Cameră).

Tensiuni pe noua lege

Adoptarea noii Legi ANI, care se referă la declarațiile de avere, incompatibilități și conflicte de interese a dus la un adevărat război politic între USR și PSD. Marea problemă este un amendament care l-ar afecta direct pe șeful USR, Dominic Fritz. Amendamentul, care prevede încetarea mandatelor în 30 de zile inclusiv pentru politicienii care au avut decizii înainte de promulgarea legii, s-ar aplica retroactiv. Senatul a respins vineri legea în noua formulă, astfel că și acest jalon important din PNNR este momentan neîndeplinit.

Imediat după ce aleșii PNL și USR nu vrut să mai voteze noua formă a legii, pe motive de neconstituționalitate, Sorin Șipoș (liderul senatorilor USR a anunțat că partidul său și cel al liberalilor va depune astăzi un proiect aproape similar cu cel discutat ieri, dar care nu va avea amendamentul problematic. Noul proiect de lege este așteptat să fie dezbătut în procedură de urgență săptămâna următoare, când va fi o nouă sesiune extraordinară.

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