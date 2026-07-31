Turismul schimbă cartierele și alungă localnicii

„Strada pe care stăteam, într-un cartier liniștit rezidențial, își pierduse brutăria. Frizeria locală dispăruse și ea, înlocuită cu locuințe de tip boutique și cafenele scumpe care se adresau oamenilor ca mine”, își amintește Zouaoui.

„Apoi am fost martorul unei dispute: «Am văzut gazda mea certându-se cu un vecin din cauza valizelor zgomotoase ale unui alt turist care se rostogoleau pe pavaj. A fost un moment de trezire la realitate»”, mai povestește bărbatul.

Această experiență l-a făcut să realizeze că nu mai este un simplu vizitator, ci parte dintr-o forță invadatoare care schimbă fața orașelor iubite de turiști.

Cum turismul „ca un localnic” distruge comunitățile

De peste un deceniu, mantra industriei de turism a fost „trăiește ca un localnic”. Evită capcanele turistice, ocolește hotelurile și caută experiențe autentice în cartierele rezidențiale. Însă această abordare, aparent nevinovată, are efecte devastatoare asupra comunităților locale.

După cum remarca recent și USA Today, acest tip de turism contribuie la gentrificare, creșterea costurilor locuințelor și chiar la dispariția unor afaceri locale esențiale.

Un exemplu clar vine dintr-un studiu realizat de Universitatea McGill, care arată că, în cele mai mari orașe din Canada, aproape 14.000 de locuințe au fost scoase de pe piața de închirieri pe termen lung pentru a deveni spații de cazare destinate turiștilor.

În New York, peste 13.500 de unități locative au fost transformate în închirieri pe termen scurt, ceea ce a dus la creșterea chiriilor pentru locuitorii permanenți cu sute de dolari anual.

Jennifer Kaplan, strateg în sustenabilitate, subliniază că nu se poate experimenta autenticitatea într-un cartier golit de locuitorii săi.

„Când autenticitatea devine comercializată la scară largă, își pierde, prin definiție, esența autentică”, explică ea.

„Capcanele turistice” ca soluție

În ciuda reputației lor îndoielnice, așa-numitele capcane turistice ar putea fi tocmai soluția pentru a proteja comunitățile locale, sugerează specialiștii în urbanism și turism sustenabil. Aceste zone turistice desemnate concentrează aglomerația, zgomotul și deșeurile în perimetre special amenajate, lăsând cartierele rezidențiale să își păstreze autenticitatea pentru locuitorii lor.

„Locurile turistice sunt turistice dintr-un motiv”, afirmă Alex Veka, fondatorul Vibe Adventures. „Au infrastructura, permisele, legislația fiscală și personalul pregătit pentru a face față mulțimilor”.

În regiunile cu ecosisteme fragile, aceste zone devin esențiale. Shishir Dubey, care conduce Jungle Revives în India, povestește cum propria sa căutare de aventuri off-grid autentice aproape că s-a transformat într-o tragedie.

„M-am pierdut ore întregi și era să mor de sete. O întâlnire aproape letală cu un elefant a fost semnalul de alarmă: prefăcându-mă că sunt localnic, puneam în pericol pe toată lumea.» Astăzi, Dubey se limitează la zonele oficiale și la ghizii autorizați. «Infrastructura turistică nu este o capcană. Este o linie de salvare”, subliniază el.

Cum să călătorești responsabil

Conștientizarea impactului pe care turismul îl are asupra comunităților locale nu înseamnă să renunți la descoperirea culturii autentice, ci să îți regândești abordarea. Thomas Swick, autorul memoriilor „Falling into Place”, oferă o soluție simplă.

„De ce să nu te comporți atât ca un turist, cât și ca un localnic? Cazează-te la un hotel, dar mănâncă acolo unde mănâncă localnicii. Vizitează obiectivele turistice într-o zi și explorează cartierele în următoarea. Îmbinând ambele perspective, vei avea o experiență mai bogată și mai diversă”, explică Swick.

Iată câteva recomandări pentru a călători etic și responsabil:

  • Alege cazarea în hoteluri. „Hotelurile există pentru călători”, spune Zouaoui. Acestea angajează localnici, plătesc impozite comerciale și nu pun presiune pe piața locuințelor rezidențiale.
  • Apelează la ghizi autorizați. „Un concierge sau un ghid bun te va îndruma către locuri care primesc turiști cu brațele deschise și te va ține departe de zonele vulnerabile”, explică Justin Brown, un călător frecvent din Singapore.
  • Vizitează reperele iconice. Nu este nicio rușine să vezi Turnul Eiffel sau Colosseumul. „Aceste locuri sunt în zone turistice, iar biletul tău adesea contribuie la conservarea lor”.

Renunțarea la masca de „localnic temporar” poate fi eliberatoare, susține Zouaoui. „Am început să mă bucur de clasici”, spune el.

„Ultima dată când am fost la Roma, m-am plimbat până la Fântâna Trevi la răsărit, cu un cappuccino în mână – și a fost magic. Fără sentimente de vinovăție, fără să mă prefac. Doar bucuria de a fi exact ceea ce eram: un vizitator”, mai explică Zouaoui.

Așa cum a relatat USA Today, cea mai respectuoasă cale de a călători este să renunți la pretenții. Unele locuri nu sunt menite să fie locuite de turiști, ci doar să fie admirate, respectate și lăsate în grija celor care le numesc „acasă”.

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