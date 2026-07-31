„Scuzați-mă, sincer să fiu, nu vreau să fiu deschis în această privință, deoarece rușii vor înțelege ce se întâmplă cu armata noastră. Deci avem aproximativ 50.000 de soldați morți și aproximativ 400.000 de răniți. Există, de asemenea, un număr mare de dispăruți”, a declarat Zelenski într-un interviu acordat pentru postul american de televiziune Fox News.

În ceea ce privește armata rusă, Zelenski afirmă că pierderile sale se ridică la 1,6 milioane de soldați, dintre care 700.000 morți.

Întrebat dacă Ucraina este în avantaj în prezent pe câmpul de luptă, Volodimir Zelenski a răspuns: „Este important ca inițiativa să nu fie în mâinile Rusiei. Noi nu pierdem, iar ei nu câștigă”.

Conform unui raport publicat acum o lună de Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS), războiul purtat de Vladimir Putin împotriva Ucrainei a depășit pragul de 2 milioane de victime directe, adică persoane ucise, grav rănite sau dispărute. Dintre cele peste 2 milioane de victime, aproximativ 1,4 milioane sunt în dreptul Rusiei. Acest bilanț cutremurător reprezintă 1% din populația antebelică a Rusiei.

Raportul mai menționează că pierderile militare ale Rusiei în Ucraina sunt de peste nouă ori mai mari decât totalul pierderilor militare sovietice şi ruse din toate războaiele purtate după 1945.

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