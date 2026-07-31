„La bine și la greu! De 22 de ani- Mădălina M. Zaharia , a fost mesajul scris de Orlando Zaharia în dreptul imaginii de pe Facebook.

Chef Orlando Zaharia și Mădălina, soția lui, au o poveste de iubire extrem de specială. Cei doi s-au cunoscut în 2001, într-un fast food, la 4 dimineața, atunci când juratul de la Chefi la cuțite avea doar 22 de ani.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

„Am întâlnit-o undeva la Romană, într-o locație unde se strângeau băieții și fetele după club. Am schimbat niște numere de telefon și m-a cam fiert o perioadă de 2-3 luni de zile. Eu insistam pentru că voiam să punctez această întâlnire, mi-a plăcut foarte mult de ea, era ca un bibelou.

Urma să plec eu înapoi pe vasul de croazieră, mai aveam un contract. Mi-a acordat o întâlnire chiar în seara de Crăciun și de atunci am rămas nedespărțiți”, a povestit chef Orlando la Antena 1.

Mai mult, cererea în căsătorie a fost spontană. Acesta i-a pus marea întrebare partenerei sale pe o plajă din Cipru, fără inel. Bijuteria a fost aleasă mai târziu de amândoi.

În ceea ce privește nunta, Orlando Zaharia și Mădălina au avut parte de o petrecere de vis. Aceștia și-au organizat petrecerea vara, pe strada Paris.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE