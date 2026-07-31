Gabriela Cristea a luat atitudine pe rețelele de socializare și a explicat că lupta cu greutatea nu ține întotdeauna de lipsa de voință sau de lipsa de disciplină, ci reprezintă o afecțiune medicală complexă care nu trebuie ignorată sau judecată prin etichete superficiale. Prezentatoarea TV a slăbit 34 de kilograme cu ajutorul unui tratament injectabil.

Reacția Gabrielei Cristea: „O afirmație care rănește mulți oameni”

Vedeta a subliniat că fiecare organism are propriul ritm metabolic și că modificările hormonale sau cele aduse de înaintarea în vârstă schimba radical regulile jocului, indiferent de efortul depus.

Ana Pirvulescu si Elena Gheorghe (1)Icon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 7


„Dragă mea, vreau să încep prin a spune că o respect pe Elena și o consider un artist complet. Tocmai de aceea cred că este important să facem diferența între experiența ei și experiența altor oameni. Te rog, cu același respect, să nu mai vorbești despre tratamentele pentru obezitate ca despre o «scurtătură», pentru că este o afirmație care rănește mulți oameni ce se confruntă cu o boală reală. Elena nu a trecut prin obezitate și nici prin toate implicațiile fizice și psihice pe care aceasta le aduce. Nu știe cum este să faci tot ce ține de tine și, în ciuda disciplinei, să nu mai găsești ieșirea”, a scris Gabriela Cristea.

Prezentatoarea TV a continuat prin a demonta ideea că ajutorul oferit de medicină ar reprezenta o cale ușoară sau mai puțin cinstită, argumentând că tratamentele funcționează întotdeauna în paralel cu rigoarea personală.

„De ce ar fi mai puțin demn sau mai puțin cinstit să apelezi la medicină atunci când nu mai ai altă soluție? Nimeni nu spune că un tratament înlocuiește disciplina. Din contră, tratamentul funcționează împreună cu schimbarea stilului de viață, alimentația și mișcarea. Medicina nu este o scurtătură, ci un ajutor pentru cei care au nevoie de el”, a adăugat vedeta.

Mărturisirea despre premenopauză și lupta cu metabolismul

Gabriela Cristea a vorbit deschis despre provocările pe care le-a întâmpinat odată cu apariția schimbărilor hormonale specifice vârstei.

„O admir pe Elena pentru disciplina ei și mă bucur sincer că a reușit prin propriile resurse. Dar nu suntem toți construiți la fel și nu avem același metabolism, același fond hormonal sau aceleași probleme de sănătate. Până am intrat la premenopauză și eu reușeam să slăbesc doar prin disciplină. După aceea, lupta a devenit cu totul alta. De aceea, te rog să te gândești de două ori înainte să etichetezi un tratament prescris de medic drept «varianta pe scurtătură». Pentru mulți oameni, el nu este o cale ușoară, ci șansa de a-și recăpăta sănătatea și calitatea vieții”, a încheiat Gabriela Cristea.

Răspunsul Anei Pîrvulescu după reacția Gabrielei Cristea

Ana Pîrvulescu a intervenit rapid pentru a clarifica intenția afirmațiilor sale inițiale.
„Îmi pare rău că te-ai simțit cumva «vizată»… dar nu era despre tine…”, i-a răspuns scurt Ana Pîrvulescu.

Sursa foto: Instagram – Ana Pîrvulescu/ Gabriela Cristea

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