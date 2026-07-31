Gastroenterologii, în fruntea clasamentului

Potrivit unui raport din 2021 al Oficiului Federal de Statistică, citat de Blick, publicație a grupului Ringier, gastroenterologii se află în fruntea clasamentului, cu un venit mediu anual de 481.586 de euro.

Aceștia sunt urmați de oftalmologi, cu 367.935 de euro pe an, și cardiologi, cu 347.150 de euro pe an.

În schimb, medicii de familie, cei cu care pacienții interacționează cel mai des, câștigă doar 223.840 de euro anual, puțin peste media generală de 218.439 de euro. Diferențele sunt semnificative: venitul unui generalist este aproape la jumătate față de cel al unui gastroenterolog.

La polul opus, psihiatrii și psihoterapeuții câștigă aproximativ 170.959 de euro anual, iar cei care lucrează cu copii și adolescenți obțin venituri și mai mici.

Ca idee, în România, un medic specialist cu gradația 5, într-o lună fără gărzi, primește în prezent, pe actuala lege a salarizării, un salariu net de 12.777 de lei (potrivit unui fluturaș de salariu obținut de reporterii Libertatea), adică echivalentul a 30.000 de euro, iar calculele făcute potrivit prevederilor din noua lege a salarizării arată că salariul net al medicului va deveni de 11.976 de lei, ceea ce înseamnă cu 801 lei mai puțin decât în prezent, sau, dacă vreți, echivalentul a 27.400 de euro pe an.

Criza medicilor de familie: un fenomen în creștere

Deși datele analizate sunt din 2019, situația nu pare să se fi schimbat semnificativ până în 2026. Alegerea medicinei generale în locul unei specializări mai bine plătite implică adesea sacrificii financiare. Acest lucru contribuie la o criză în rândul medicilor de familie.

Un studiu publicat în octombrie 2025 de Centrul Universitar de Medicină Generală din Basel a relevat că un sfert dintre medicii de familie vor trebui înlocuiți până în 2030. În prezent, 13% dintre aceștia lucrează deja după vârsta de pensionare.

Asociația Medicilor Generaliști și Pediatri a subliniat că structura tarifară din sistemul medical dezavantajează medicina generală.

„În îngrijirea de bază nu se pot factura servicii suplimentare care nu sunt acoperite de asigurarea de bază. Lista tarifelor se bazează pe criterii învechite care trebuie urgent revizuite. Fără această schimbare, diferența de venituri va continua să afecteze medicii generaliști, pediatrii și psihiatrii”, a declarat organizația.

Multe cabinete sunt în pragul falimentului

Deși profesia de medic generalist a început să atragă din nou interesul studenților, Asociația insistă că sunt necesare măsuri urgente pentru a asigura viitorul acestei ramuri.

Printre priorități se numără reducerea birocrației și îmbunătățirea condițiilor de lucru. „Revalorizarea consultațiilor este o prioritate absolută, mai ales că multe cabinete sunt în pragul falimentului”, avertizează asociația.

Într-un context în care nevoia de medici de familie este în creștere, găsirea unor soluții devine o urgență națională, relatează Blick.

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