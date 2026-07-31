Potrivit structurii anului școlar 2026-2027, elevii vor începe cursurile pe 7 septembrie 2026 și le vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul anul școlar este organizat în cinci module de învățare, iar elevii se vor bucura de cinci vacanțe, informează Libertatea. Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și probele scrise ale Bacalaureatului vor avea loc în următoarele două săptămâni după finalizarea cursurilor.

Michel Platini (71 de ani) duce o viață discretă pe malul Mediteranei, la Cassis, unde are casă de patru decenii și a cumpărat, în urmă cu 5 ani, un restaurant chiar în cochetul port din golf. De local se ocupă Marine, 45 de ani, fiica lui „Platoche”, cea care a făcut oficiile de gazdă la întâlnirea reporterului nostru Mihai Toma cu unul dintre cei mai mari artiști din istoria fotbalului.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru București, valabilă până pe 3 august, ora 10:00. Disconfortul termic se va accentua treptat, astfel încât indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități spre finalul perioadei. Vor fi până la 34 de grade la umbră. Nici în țară vara nu-i ca iarna, medicii recomandând măsuri de precauție.

Eroii din Primul Război Mondial au ajuns pretext pentru o cheltuială inutilă de 4 milioane de euro a Consiliului Județean Vrancea. Baronul local Marian Oprișan a lansat în 2017 proiectul plantării 350.000 de stejari pe 75 de hectare, lângă Mărășești, parte a celebrării Centenarului Marii Uniri. Un reportaj Libertatea.ro de la fața locului arată cum s-a ales praful de această acțiune.

Șoferii de TIR sunt printre cei mai căutați angajați din România, potrivit celor mai recente date de la ANOFM citate de Libertatea.ro. Cu 3.197 de posturi disponibile din peste 29.000 în toată țara, categoria „conducători auto în transportul rutier” este cea mai ofertantă. 134 de locuri așteaptă să fie ocupate în Spațiul Economic European.

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