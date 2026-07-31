Potrivit structurii anului școlar 2026-2027, elevii vor începe cursurile pe 7 septembrie 2026 și le vor încheia pe 18 iunie 2027. Anul anul școlar este organizat în cinci module de învățare, iar elevii se vor bucura de cinci vacanțe, informează Libertatea. Evaluarea Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și probele scrise ale Bacalaureatului vor avea loc în următoarele două săptămâni după finalizarea cursurilor.

Michel Platini (71 de ani) duce o viață discretă pe malul Mediteranei, la Cassis, unde are casă de patru decenii și a cumpărat, în urmă cu 5 ani, un restaurant chiar în cochetul port din golf. De local se ocupă Marine, 45 de ani, fiica lui „Platoche”, cea care a făcut oficiile de gazdă la întâlnirea reporterului nostru Mihai Toma cu unul dintre cei mai mari artiști din istoria fotbalului.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o prognoză specială pentru București, valabilă până pe 3 august, ora 10:00. Disconfortul termic se va accentua treptat, astfel încât indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități spre finalul perioadei. Vor fi până la 34 de grade la umbră. Nici în țară vara nu-i ca iarna, medicii recomandând măsuri de precauție.

Eroii din Primul Război Mondial au ajuns pretext pentru o cheltuială inutilă de 4 milioane de euro a Consiliului Județean Vrancea. Baronul local Marian Oprișan a lansat în 2017 proiectul plantării 350.000 de stejari pe 75 de hectare, lângă Mărășești, parte a celebrării Centenarului Marii Uniri. Un reportaj Libertatea.ro de la fața locului arată cum s-a ales praful de această acțiune.

Șoferii de TIR sunt printre cei mai căutați angajați din România, potrivit celor mai recente date de la ANOFM citate de Libertatea.ro. Cu 3.197 de posturi disponibile din peste 29.000 în toată țara, categoria „conducători auto în transportul rutier” este cea mai ofertantă. 134 de locuri așteaptă să fie ocupate în Spațiul Economic European.

    Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații.
    ABONEAZĂ-TE ȘTIRILE ZILEI

    Ați sesizat o eroare într-un articol din Libertatea? Ne puteți scrie pe adresa de email eroare@libertatea.ro

    Comentează
    Abonați-vă la canalul Libertatea de WhatsApp pentru a fi la curent cu ultimele informații
    Comentează

    Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.

    Parteneri
    Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 31.07.2026, premierul demis a anunțat tot
    Viva.ro
    Breaking news! Decizia de ultim moment a lui Ilie Bolojan! Tocmai s-a produs un seism în politică. Azi, 31.07.2026, premierul demis a anunțat tot
    „Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
    Unica.ro
    „Trăim într-o perioadă în care nu mai avem voie să trecem cu vederea astfel de comportamente”. Andreea Raicu critică derapajul lui Alexandru Rogobete la adresa medicului endocrinolog Ioana Mihăilă: „Nu este acceptabil”. Mesajul vedetei a stârnit valuri de reacții
    Este surpriza momentului în showbiz-ul din România! Artistul nostru a devenit tată în mare secret și a dezvăluit prima imagine cu fetița lui: „Te-am așteptat atât...” Foto
    Elle.ro
    Este surpriza momentului în showbiz-ul din România! Artistul nostru a devenit tată în mare secret și a dezvăluit prima imagine cu fetița lui: „Te-am așteptat atât...” Foto
    gsp
    Confesiune cutremurătoare din „microbuzul groazei”: „O creangă ne-a despărțit...”
    GSP.RO
    Confesiune cutremurătoare din „microbuzul groazei”: „O creangă ne-a despărțit...”
    Titi Aur condamnă un alt detaliu în accidentul rutier suferit de echipa a doua lui Dinamo: „Nu e vorba de vârsta șoferului! Adevărații autori morali sunt acolo”
    GSP.RO
    Titi Aur condamnă un alt detaliu în accidentul rutier suferit de echipa a doua lui Dinamo: „Nu e vorba de vârsta șoferului! Adevărații autori morali sunt acolo”
    Parteneri
    Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
    Libertateapentrufemei.ro
    Atenție! Poți primi bani de la stat dacă-ți îngrijești părinții, bunicii sau pe cineva vârstnic din familie. Acum s-a decis! Cum trebuie să procedezi
    Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
    Avantaje.ro
    Dieta Melaniei Trump nu e pentru oricine! Regimul strict pe care îl urmează zilnic i-a uimit până și pe specialiști! Ce mănâncă, de fapt, în fiecare zi și de ce puțini rezistă acestui stil de viață
    Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane
    Tvmania.ro
    Toamna se anunță incendiară la TV! Ce show-uri uriașe revin la Antena 1 și Pro TV și când încep noile sezoane

    Știri România

    Parteneri
    „Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat români la All Inclusive la 2,6 kilograme de mâncare luate la pachet
    Adevarul.ro
    „Povești cu români în chip de animale”. De la hoteluri care au refuzat români la All Inclusive la 2,6 kilograme de mâncare luate la pachet
    Avea voie șoferul de 83 de ani să facă transport de pasageri? „Există o reglementare medicală fermă!” Întrebarea cheie în cazul tragicului accident în care au fost implicați jucătorii de la Dinamo 2
    Fanatik.ro
    Avea voie șoferul de 83 de ani să facă transport de pasageri? „Există o reglementare medicală fermă!” Întrebarea cheie în cazul tragicului accident în care au fost implicați jucătorii de la Dinamo 2
    Parlamentul a șters datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor cu cod anulat
    Financiarul.ro
    Parlamentul a șters datoriile de TVA cerute retroactiv firmelor cu cod anulat
    Parteneri
    Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
    Elle.ro
    Este vestea momentului în showbiz! La 53 de ani, celebra actriță a anunțat oficial nașterea celui de-al treilea copil al său: "Bun venit în lume, fiule"
    Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
    Unica.ro
    Mirabela Grădinaru, apariție surprinzătoare la tribunal, flancată de bodyguarzi. Ce s-a aflat despre prezența ei la Curtea de Apel
    Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...
    Viva.ro
    Imaginile uluitoare ale momentului sunt cu Adrian Alexandrov în prim-plan! Cum a fost surprins de paparazzi, fără Elena Udrea. Cu cine s-a întâlnit partenerul fostei politiciene în București! Gestul lui...

    Monden

    Parteneri
    10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
    TVMania.ro
    10 vedete din România care au făcut furori în costum de baie. Imagini spectaculoase cu Antonia, INNA, Bianca Drăgușanu și alte dive
    60.000 de africani au luat cu asalt Ceuta şi forţează graniţele. "Vreau să descopăr Europa"
    ObservatorNews.ro
    60.000 de africani au luat cu asalt Ceuta şi forţează graniţele. "Vreau să descopăr Europa"
    Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
    Libertateapentrufemei.ro
    Breaking tragic în România: microbuzul în care se afla acum câteva minute echipa de fotbal din București, accident mortal! Câți morți și câți răniți sunt până acum
    Parteneri
    A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
    GSP.ro
    A murit Spiridon, tatăl lui Adrian Mutu » Fan Știința, părinte exigent + Pasiunea transmisă printr-o pereche de jambiere
    David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
    GSP.ro
    David Popovici, 8 kilograme în plus față de Paris: „Corpul meu încă se schimbă, încercăm o abordare diferită”
    Parteneri
    Permisul auto SE SCHIMBĂ în toată Uniunea Europeană! Ce vor avea de făcut șoferii din România
    Mediafax.ro
    Permisul auto SE SCHIMBĂ în toată Uniunea Europeană! Ce vor avea de făcut șoferii din România
    Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
    StirileKanalD.ro
    Femeie lovită de trăsnet când făcea plajă: „Soțul ei...
    Monica Pop a suferit un AVC! Anunțul îngrijorător a fost făcut chiar de medicul oftalmolog: „M-am supărat foarte tare”
    Wowbiz.ro
    Monica Pop a suferit un AVC! Anunțul îngrijorător a fost făcut chiar de medicul oftalmolog: „M-am supărat foarte tare”
    Promo
    Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
    Advertorial
    Smart is the new chic: Cum ne ajută tehnologia să ne reinventăm
    Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
    Advertorial
    Înscrie-te acum și poți câștiga un voucher de 500 de lei la Kaufland
    Parteneri
    Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
    Wowbiz.ro
    Medicii au stabilit cu ce boală se confruntă, de fapt, Miruna! Adolescenta în vârstă de 18 ani se află în stare gravă, după ce a contractat o bacterie pe litoral
    De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
    Redactia.ro
    De ce a facut AVC Monica Pop. Un lucru cumplit i s-a intamplat in timp ce era la munca
    Deflagrație puternică în pădurea din Parcul Național Porțile de Fier! Echipajele din Caraș-Severin depun eforturi intense să lichideze focarul
    KanalD.ro
    Deflagrație puternică în pădurea din Parcul Național Porțile de Fier! Echipajele din Caraș-Severin depun eforturi intense să lichideze focarul

    Politic

    Parteneri
    Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
    ZiaruldeIasi.ro
    Motivul interesant pentru care o elevă din rural cu o medie de top la Evaluarea Națională a ales un liceu tehnologic. „Este o nebuloasă și pentru noi”
    Steaua, lovitură de proporții cu o zi înaintea debutului Ligii 2: 13 transferuri dintr-un foc de la U Craiova, FCSB, Dinamo și Rapid!
    Fanatik.ro
    Steaua, lovitură de proporții cu o zi înaintea debutului Ligii 2: 13 transferuri dintr-un foc de la U Craiova, FCSB, Dinamo și Rapid!
    Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem
    Spotmedia.ro
    Când începe, de fapt, vârsta mijlocie? Răspunsul depinde mai puțin de cifre decât credem