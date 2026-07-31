Constantin Covaciu a murit la 58 de ani

Acesta era unul dintre cei mai vechi oameni din club, relatează Gazeta Sporturilor. Constantin Covaciu, care a murit la 58 de ani, a fost membru în staff-ul medical al clubului ani la rând, având mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori. S-a despărțit de prima formație în urmă cu doi ani, în vara anului 2024.

Acesta a petrecut mai bine de două decenii la gruparea din Ștefan cel Mare, astfel că a lucrat ca maseur cu diverși antrenori. De asemenea, a fost și fotbalist, evoluând la Sportul Studențesc, unde a fost coleg cu Marcel Coraș, fostul mare atacant al alb-negrilor și golgeter al României, mai scrie Gazeta Sporturilor.

Oamenii cu care acesta a lucrat de-a lungul anilor l-au apreciat foarte mult. Dani, fiul său, a lucrat la prima formație a „câinilor” alături de tatăl său, acum fiind angajat la CS Dinamo.

Comunicatul transmis Dinamo 2

Dinamo a anunțat oficial că persoana declarată decedată este Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei.

„Comunicat oficial – Dinamo 2

Echipa secundă a clubului, aflată în cantonament la Câmpulung, a fost implicată astăzi într-un accident rutier, fiind în drum spre antrenamentul oficial al zilei.

Șoferul microbuzului a pierdut controlul volanului, a ieșit de pe carosabil și a intrat în coliziune cu un copac aflat pe marginea drumului. Din informațiile pe care le avem, șoferul microbuzului ar fi suferit un infarct în timpul condusului, fapt care a dus la pierderea controlului vehiculului.

Din nefericire, domnul Constantin Covaciu, membru al staff-ului medical al echipei, a decedat în urma impactului suferit.

Pasagerii au fost transportați la spital pentru verificări. Jucătorii și staff-ul echipei secunde au suferit răni, însă sunt în afara oricărui pericol.

Antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a suferit o fractură deschisă la nivelul mâinii și se află în prezent internat, fiind în afara oricărui pericol.

Suntem în legătură directă cu autoritățile locale și instituțiile statului prezente la locul accidentului și vom reveni cu actualizări de îndată ce avem informații noi.

Clubul Dinamo dorește să transmită condoleanțe familiei îndoliate și își exprimă sincerele regrete pentru pierderea suferită, nu doar de familia Covaciu, ci de întreaga comunitate dinamovistă. Domnul Covaciu a fost un membru important al staff-ului medical al clubului Dinamo, cu mulți ani de activitate la nivelul echipei de seniori”, a anunțat Dinamo pe Facebook.

„Domnul Covaciu a fost un mare susținător al clubului Dinamo”

Dinamo București a mai transmis un mesaj pe pagina de Facebook:

„Odihnește-te în pace, Constantin Covaciu! Cu toții am fost profund afectați de aflarea veștii legate de trecerea la cele veșnice a domnului Constantin Covaciu.

Fost jucător profesionist de fotbal la Sportul Studențesc, Constantin Covaciu a venit în staff-ul medical al clubului Dinamo în mandatul lui Ioan Andone, iar din momentul acela a rămas în cadrul clubului. De-a lungul anilor a făcut parte din staff-ul medical al primei echipe, al echipei secunde și a Centrului de Copii și Juniori.

În afara profesionalismului care l-a definit, domnul Covaciu a fost un mare susținător al clubului Dinamo, fiind prezent alături de club și în cele mai dificile momente din întreaga istorie a clubului. Dinamo transmite sincere condoleanțe familiei îndoliate și va fi alături de aceasta cu tot ce este necesar în această perioadă dificilă”, a mai transmis Dinamo București, pe Facebook.

Un accident rutier s-a produs vineri, 31 iulie 2026, în Câmpulung Muscel, județul Argeș, iar Planul Roșu de Intervenție a fost activat.  În coborâre, microbuzul a pierdut controlul asupra direcţiei de deplasare şi a intrat în coliziune cu un copac.

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