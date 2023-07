Printre întrebările la care DJ Harra a răspuns și a și făcut-o publică e: „Poți face un top trei al bărbaților din showbizul românesc, cei mai buni la pat?”. Ea nu s-a ferit și în direct la Pro TV a zis: „Mă voi opri la unicul și singurul Cătălin Cazacu, pentru că este singurul de care am avut parte.

Nu e singurul meu iubit, dar e singurul din zona showbizului. Ca o glumă proastă așa, îl recomand. Cătălin e un băiat minunat”. Întrebată de Cătălin Măruță cât au fost împreună, DJ Harra a adăugat: „Cam un an ne-am tatonat așa. Ba da, ba nu. Mă rog, era și o perioadă a mea de tranziție și a lui”.

Cu ce se ocupă acum DJ Harra

DJ Harra sau Dana Neacșu, pe numele din buletin, a devenit cunoscută publicului larg după ce a fixat la bustul gol. În prezent, ea e organizatoare de petreceri.

Cătălin Cazacu, despărțire cu scandal de Ramona Olaru

Cătălin Cazacu și Ramona Olaru s-au iubit mai mult de un an, iar acum nu își mai vorbesc deloc. Prezentatorul de la Antena Stars nu a rămas deloc în relații bune cu asistenta de la „Neatza cu Răzvan și Dani” după despărțire.

Într-un interviu pentru cancan.ro, Cătălin Cazacu a făcut câteva declarații dure la adresa Ramonei Olaru. Fără să îi pronunțe numele, campionul la motociclism susține că ar fi fost scuipat de asistenta TV și a spus despre ea că își schimbă partenerii prea des. „Nu, pe mine m-a salvat Dumnezeu! Nu se va mai întâmpla niciodată, eu am înțeles conceptul! Eu am rămas singur, sunt un om singur, n-am avut noroc în dragoste. Tot tac din gură, dar la un moment dat nu o să mai tac din gură. Dacă-mi dau drumul la gură, ne-am nenorocit!

Am înțeles ultima oară că am vrut să fiu salutat și m-am întors ca să nu fiu salutat. Am făcut asta pentru că cu o dată anterioară când am vrut să fiu salutat, am fost scuipat. Și am zis că nu e frumos, mai ales că acum, în ultimul timp, o dată la săptămână se schimbă partenerul, am zis că nu vreau să mă mai scuipe nimeni!“

Încurcate sunt căile dragostei! Relația dintre Cătălin Cazacu și Ramona Olaru a fost mereu plină de năbădăi, iar după mai multe împăcări și despărțiri au decis să pună punct definitiv. Fiecare ar fi încercat să aibă alte relații, însă au fost cât mai discreți cu viața lor după separare. Vedeta de la Antena 1 declara luna trecută că a vrut să-l salute pe fostul iubit, însă acesta nici nu s-ar fi uitat la ea.

„Chiar l-am văzut mai devreme aici și am vrut să-l salut, dar nu s-a uitat. Eu sunt foarte bine, eu iert oamenii pentru că vreau să fiu liniștită în viața mea. Atâta pot ei”, spunea Ramona Olaru la „Xtra Night Show”, emisiunea de la Antena Stars, conform spynews.ro.

