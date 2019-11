De Livia Lixandru,

Cei doi nu puteau lăsa aniversarea să treacă oricum, astfel că au sărbătorit printr-o cină romantică la un restaurant de lux din Londra.

„A trecut un an de când Karl a apărut în viața mea și mi-a dat lumea peste cap în cel mai frumos mod cu putință. M-a făcut să cred din nou în dragoste și povești cu happy-end.

Alături de el sunt mai fericită decât am fost vreodată. Am sărbătorit un an de relație printr-o seară de vis la unul dintre cele mai elegante și mai populare restaurante din Londra”, povestește DJ Wanda.

Aniversare pe cele mai înalte tocuri

Pentru seara specială, Wanda a purtat o rochie neagră, strânsă pe corp, cu detalii sexy din dantelă. Și-a completat ținuta cu o pereche de pantofi cu tocuri din noua colecție YSL, despre care spune că sunt cele mai înalte purtate vreodată.

„Noi suntem unul. Unul amândoi, ca un altoi lângă un alt altoi. Și-n lumea toată suntem numai noi…Noi. Noi 2❤”, este frumoasa declarație de dragoste pe care DJ Wanda i-a făcut-o soțului ei la împlinirea unui an de poveste de iubire.

Cum își condimentează relația

Căsătoriți de trei luni, Wanda și Karl își fac timp cât de des se poate pentru ieșiri romantice în doi, fapt ce le menține vie și puternică flacăra iubirii.

„Cel puțin o dată la două săptămâni, avem un date night în care încercăm cele mai cool locații londoneze.

Chiar dacă suntem căsătoriți, asta nu înseamnă că nu ne mai putem da întâlnire ca la începutul relației. Aceste seri doar pentru noi ne fac parcă să ne reîndrăgostim unul de celălalt de fiecare dată. Mai mult și mai mult”, adaugă DJ Wanda.