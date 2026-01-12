Pe numele real Anghel Bogdan Georgian, artistul a stat de vorbă cu Libertatea despre „Desafio: Aventura”, dezvăluind care a fost concurentul din emisiunea de la PRO TV cu care nu s-a înțeles deloc.

Ian nu s-a înțeles cu Nicolae Lupșor în show-ul de la PRO TV

„Cu Nicolae Lupșor nu m-am înțeles deloc! M-am înțeles și nu m-am înțeles cu toți, într-o oarecare măsură. Nu știu cum să zic, prima oară eu sunt și mai antisocial, nu prea îmi plac mie oamenii, sincer. Adică, să te plac trebuie să-mi dovedești niște chestii, știi? Și la început nu «haleam» (n.r. – nu suportam) pe nimeni. Am intrat în show pe treaba mea, nu mă băgam în seamă… Și după ce am început să mă obișnuiesc și tot, am început să-i înțeleg pe toți”, a spus Ian.

Întrebat dacă faptul că la început a stat departe de colegii lui din echipa Norocoșii nu cumva i-a afectat parcursul în competiție, artistul a precizat că acest lucru chiar l-a ajutat.

„Chiar mi-a prins bine! Când am început să mă apropii de ei, să zic așa, au intervenit strategiile sau încercările lor… au apărut «șerpii» (n.r. – prietenii falși). Am făcut și o criză, am avut și mai multe… Am făcut și urât, eu sper să dea și la TV, nu au de ce să nu dea”, a afirmat Ian în exclusivitate pentru Libertatea.

Artistul a rămas doar cu lucruri pozitive după „Desafio: Aventura”

Concurentul de la „Desafio: Aventura” ne-a dezvăluit și cum s-a simțit pentru el experiența din noua emisiune de la PRO TV.

„Pot să zic că am rămas numai cu lucruri pozitive de la «Desafio: Aventura». Pentru că și dacă e ceva negativ, știam cum va fi, legat de oameni, mă refer. Adică singura chestie negativă e că oamenii sunt foarte diferiți de mine. Ceea ce îmi pare rău, că aș vrea să am mai mulți oameni ca mine, știi, cu care să mă înțeleg. Și să mă înțeleagă și ei pe mine! Dar asta nu e o chestie așa negativă, pentru că mi-am demonstrat mie că am dreptate în felul meu de a fi, știi?

Tot sezonul, pentru mine, a fost ceva pozitiv. Absolut tot sezonul! Da, tot, de la, nu știu, să stai cu șerpii pe lângă tine, să muncești pentru mâncare, să… Adică toate chestiile astea eu le-am luat ca pe o dezvoltare personală și am avut așa mai mult timp eu cu mine. Și asta m-a bucurat! Aș repeta o astfel de experiență, clar da”, a încheiat Ian interviul pentru Libertatea.