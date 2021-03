”Filmele au reușit să ne conecteze chiar și aceste vremuri dure de pandemie”, a spus, în deschiderea ceremoniei de anunțare a nominalizărilor, președintele BAFTA, Krishnendu Majumdar. ”Mai bine de 7.000 de membri ai BAFTA au votat aceste nominalizări”, a anunțat el.

La categoria documentar, au fost nominalizate:



Colectiv

David Attenborough: A Life On Our Planet

The Dissident

My Octopus Teacher

The Social Dilemma

Este pentru prima oară când un film românesc intră în finala premiilor Academiei Britanice de Film.

BAFTA dă premii pentru film în altă limbă decât engleza din 1983 și premii pentru film documentar din 1948 pînă în 1989 și din 2012 până în prezent. În toți acești ani, România nu reușise, până azi, performanța cinematografică de a fi nominalizată.

Cele mai multe nominalizări au fost primite de:

7 – Nomadland, Rocks

6 – The Father, Mank, Minari, Promising Young Woman

5 – The Dig, The Mauritanian

4 – Another Round, Calm With Horses, Judas and the Black Messiah, News of the World, Sound of Metal

3 – The Trial of the Chicago 7, His House, Soul, Ma Rainey’s Black Bottom

Gala finală a premiilor BAFTA va avea loc pe 11 aprilie.

Luni, 15 martie, vor fi anunțate și nominalizările la premiile Oscar, al căruor vot se încheie pe 10 martie.

