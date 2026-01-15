PRO TV a anunțat zilele trecute că show-ul „La Măruță” va avea ultima ediție pe 6 februarie 2026, urmând apoi să fie înlocuit cu seriale. Însă nu se știe exact ce se va întâmpla cu prezentatorul Cătălin Măruță, despre care încă nu s-a spus cu subiect și predicat dacă va părăsi postul de televiziune sau dacă îi va fi încredințat un nou proiect.

Doina Gradea nu e de acord cu dispariția emisiunii „La Măruță”

„În prezent, ne aflăm în faza de explorare. Ne-am unit eforturile pentru a găsi cea mai bună formulă care să răspundă contextului actual al pieței media. Este un proces, așa că va dura până când vom putea evalua corect toate opțiunile, însă toate părțile implicate sunt pe deplin angajate în acest demers.

Așa cum am anunțat și în comunicatul oficial, emisiunea «La Măruță» se oprește cu data de 6 februarie 2026. Pe VOYO rămân, în continuare, disponibile toate sezoanele difuzate până în acest moment. Pe TV, în locul emisiunii, vom oferi o selecție diversă de seriale orientate către publicul feminin și vom reveni în curând cu mai multe informații”, au spus reprezentanții PRO TV în exclusivitate pentru Libertatea.

La scurt timp după ce a văzut anunțul făcut de postul din Pache Protopopescu, Doina Gradea a reacționat pe pagina ei de Facebook și a lansat un atac la PRO TV.

„PRO TV nu mai este de mult ce a fost. Și nici nu mai are sens să ne prefacem că e altfel. Astăzi deschizi televizorul, schimbi canalele în viteză și nu mai vezi nicio diferență între PRO TV și restul. Totul arată la fel! Aceleași fețe ușor de înlocuit, aceleași formate fără suflet, aceeași televiziune «corect făcută» și complet lipsită de personalitate. Nu a fost mereu așa.

Pe vremuri știai că e PRO TV pentru că vedeai vedete: Florin Călinescu, Teo Trandafir, Cătălin Măruță, Andreea Esca, Mihaela Rădulescu, Andi Moisescu. Oameni care erau televiziunea! Dintre toți a mai rămas doar Esca. În ultimii 12 ani, conducerea PRO TV a făcut un lucru esențial și devastator: a scos oamenii din prim-plan și a pus «produsul». A transformat personalitățile în angajați și televiziunea într-o bandă de montaj.

Plecarea lui Cătălin Măruță nu este o întâmplare, e o consecință. Nicio televiziune cu instinct nu renunță la o vedetă. Doar una care nu mai știe diferența dintre un om și o fișă de post. PRO TV n-a pierdut audiență. A pierdut identitate. Iar o televiziune fără identitate nu moare brusc. Se stinge, zilnic, sub ochii tuturor”, a scris fosta șefă de la TVR și de la PRO TV Internațional.

Cătălin Măruță ar fi câștigat 12.000 de euro lunar la PRO TV

La mai puțin de 24 de ore după ce s-a aflat că va rămâne fără emisiune, Cătălin Măruță a avut un mesaj pentru fani, chiar în cadrul show-ului „La Măruță”. Acolo unde s-a comparat cu Xabi Alonso, antrenorul demis de la Real Madrid. Semn că despărțirea, deși a fost una amiabilă, a fost dorită în primul rând de către cei de la PRO TV, nu de către prezentator.

Iar în mediul online au apărut și informații despre salariul pe care Cătălin Măruță l-ar fi câștigat în ultimii ani la PRO TV: prezentatorul ar fi fost remunerat lunar cu 12.000 de euro!

