A murit Don Everly, unul dintre ultimii pionieri ai rock'n'roll-ului

Don Everly şi fratele lui, Phil Everly, au înregistrat la finalul anilor 1950 și începutul anilor 1960 mai multe piese de succes, printre care Bye Bye Love, Wake Up Little Susie şi All I Have to Do Is Dream.

Frații Phil Everly (stânga) și Don Everly (dreapta), cântând într-un concert live în New York, în 1959. Foto: Profimedia

The Everly Brothers s-a destrămat în 1973, iar înstrăinarea a durat un deceniu, însă relaţia fraţilor a supravieţuit, după cum a declarat ulterior Phil Everly pentru revista Time.

Duo-ul The Everly Brothers a fost inclus în Rock ‘n’ Roll Hall of Fame în primul an, 1986, şi a primit un premiu pentru întreaga activitate la gala Grammy din 1997.

Don Everly în 2019. Foto: Profimedia

Revista Rolling Stone i-a descris pe cei doi frați drept „cel mai important duo vocal din istoria rock’n’roll-ului”.

Phil Everly a murit în 2014, la vârsta de 74 de ani.







