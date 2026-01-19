Dorian Popa, cu nasul bandajat și înconjurat de bodyguarzi, la proces. Ce s-a întâmplat cu artistul

Dorian Popa a fost obligat să plătească și 1.700 de lei către statul român, drept cheltuieli de judecată. Și, chiar dacă și-a recunoscut fapta, procurorii nu au fost de acord cu decizia și au depus contestație, deoarece își doresc ca artistul să primească o pedeapsă mai mare!

La primul termen din proces, care a avut loc pe 19 ianuarie 2026, Dorian Popa a apărut la Curtea de Apel București înconjurat de bodyguarzi și însoțit de avocată, după cum notează G4Media.

Artistul a mers la proces bandajat la nas, deoarece în urmă cu doar câteva zile el a trecut printr-o intervenție chirurgicală complexă la nivelul nasului, care a durat șase ore și jumătate, după ce medicii au descoperit o problemă medicală neașteptată.

„Mă simt foarte bine și îi sunt extrem de recunoscător domnului doctor pentru că, nu-mi vine să cred, aproape nu m-am umflat deloc după o intervenție de șase ore și jumătate. După niște surprize de neașteptat, după ce nasul a fost deschis, știi cum e… Pentru un doctor cea mai mare surpriză e să afle în timpul operației de niște lucruri. Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 centimetri ca să poată să repare tot. Aveam osul spină lipsă. M-a făcut bine, mă simt extraordinar, am nici măcar 24 de ore de la operație și sunt turbo.

Noua metodă pe care dânsul o practică, de recuperare după, cu aceste tuburi prin care poți respira, deci eu respir, este senzațională, pentru că nu este aia clasică pe care oamenii o știu, cu fașă, care te ține fără să respiri 48-72 de ore, groaznic, ți se distruge gâtul, ți se distrug buzele, sunt extrem de încântat că am ajuns pe mâna lui. Este foarte bun prieten cu stomatologul și familia mea. Este o reușită uriașă. Doamne ajută și sănătate tuturor și un an nou bun”, spunea Dorian Popa pentru SpyNews după operație.

