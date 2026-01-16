Dorian Popa, unul dintre cei mai urmăriți și apreciați vloggeri din România, a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală complexă, care a durat nu mai puțin de șase ore și jumătate. Deși inițial artistul se pregătea pentru o operație cu scop estetic, lucrurile au luat o turnură neașteptată chiar pe masa de operație, iar procedura s-a dovedit a fi mult mai complicată decât se anticipa.

Cu o comunitate impresionantă de fani de toate vârstele, Dorian Popa a ales să fie transparent și să-și țină urmăritorii la curent cu privire la starea sa de sănătate. La scurt timp după intervenție, imediat ce a fost în măsură să comunice, influencerul a făcut primele dezvăluiri, povestind ce s-a întâmplat, de fapt, în sala de operație.

„Mă simt foarte bine și îi sunt extrem de recunoscător domnului doctor pentru că nu îmi vine să cred, aproape nu m-am umflat deloc după o intervenție de șase ore jumătate, după niște surprize de neașteptat, după ce nasul a fost deschis, știi cum e… pentru un doctor cea mai mare surpriză e să afle în timpul operației de niște lucruri”, a declarat Dorian Popa pentru SpyNews.ro.

Operația a avut loc la nivelul nasului, Dorian Popa apelând la ajutorul unui medic specialist pentru o nouă intervenție estetică, după rinoplastia realizată în trecut. Însă, în timpul procedurii, medicul a descoperit o problemă medicală neașteptată: artistului îi lipsea un os extrem de important, numit spină, care are rolul de a susține septul nazal.

„Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm”

Pentru a rezolva această situație delicată, chirurgul a fost nevoit să reconstruiască osul lipsă folosind o porțiune din coasta lui Dorian Popa. Astfel, intervenția s-a transformat într-o procedură complexă, mult mai dificilă decât cea planificată inițial, ceea ce a dus la prelungirea duratei operației până la șase ore și jumătate. „Mi-a scos din coastă o bucată de vreo 5 cm ca să poată să repare tot. Aveam osul spină lipsă. M-a făcut bine, mă simt extraordinar, am nici măcar 24 de ore de la operație și sunt turbo”.

Dorian Popa se recuperează după operația la nas

Odată ajuns acasă, vloggerul a postat un clip video în care le-a explicat fanilor cum se simte. Dorian Popa a precizat că starea sa de sănătate este una foarte bună și că este extrem de fericit pentru că, în sfârșit, poate respira normal. Mai mult decât atât, acesta a vorbit și despre metoda inovatoare de recuperare folosită de medicul său, o tehnică ce îi permite să respire imediat după operație, fără disconfort major.

„Noua metodă pe care dânsul o practică, de recuperare după, cu aceste tuburi prin care poți respira, deci eu respir, este senzațională pentru că nu este aia clasică pe care oamenii o știu, cu fașă, care te ține fără să respiri 48 – 72 de ore, groaznic, ți se distruge gâtul, ți se distrug buzele, sunt extrem de încântat că am ajuns pe mâna lui. Este foarte bun prieten cu stomatologul și familia mea. Este o reușită uriașă. Doamne ajută și sănătate tuturor și un an nou bun”, a mai spus Dorian Popa.

