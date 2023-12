2023 a fost un an destul de greu pentru Dorian Popa, care în ultimele luni a primit mai multe lovituri. Cântărețul s-a despărțit de Claudia Iosif, cunoscută ca Babs în mediul online, cu care a avut o relație timp de 11 ani. O altă lovitură pentru Dorian Popa a fost atunci când a fost prins la volan sub influența substanțelor interzise.

Acum, vedeta s-a trezit cu o altă problemă destul de gravă. Fotografii cu cartea sa de identitate circulă pe tot internetul, fapt ce nu este deloc pe placul lui. Dorian Popa a răbufnit și i-a avertizat pe cei care au postat imaginile cu buletinul său pe rețelele de socializare să șteargă fotografiile, astfel va rezolva problema pe care legală. Influencerul și-a sunat deja avocatul și au discutat despre această situație neplăcută.

„Unii dintre noi am luat-o razna rău de tot, deci este foarte periculos să te joci cu postarea actelor de identitate. Eu nu vreau să fac rău, nu mi-a plăcut niciodată să fac rău, nu vreau decât să mă apăr, atât timp cât buletinul meu este pe tot internetul. A trebuit să fac niște capturi de ecran, i le-am trimis lui Dragoș, avocatul meu, iar el probabil se va ocupa din punct de vedere juridic, dar este foarte periculos să faceți chestia asta. Sper ca acest mesaj să vă facă să vă mai gândiți și poate ștergeți postările. Nu vă mai jucați cu lucrurile astea pentru că nu este normal. Eu îmi schimb buletinul săptămâna viitoare, el a mai fost postat acum câteva luni, am crezut că este ok, dar fac acest story că poate vă liniștiți și vă băgați mințișoarele în cap. Nu vă jucați cu buletinul meu pentru că nu este normal”, a spus Dorian Popa în mediul online.

Artistul își va schimba buletinul, însă nu înțelege de unde atât de multă ură pe rețelele de socializare în ultima perioadă.

„Am înțeles treaba cu hate-ul, ne americanizăm, oamenii sunt puternici în spatele tastaturii, dar mare atenție la folositul datelor personale. Eu acum mă duc direct la primărie să-mi schimb buletinul pentru că acum un an de zile cineva care a avut nevoie de buletinul meu și mi-l ceruse pe WhatsApp, cred că îl dăduse ori copilului, ori a dat telefonul la altcineva, iar acum buletinul meu este pe internet. Eu nu am problemă cu asta pentru că mă duc și-l schimb, dar mare atenție voi care vă jucați cu astfel de lucrușoare pentru că eu am vorbit cu avocatul, el a luat deja măsurile necesare juridice în ceea ce privește conturile care au postat. Eu nu fac rău nimănui, ferească Dumnezeu. Este departe de mine această intenție, dar trebuie să mă apăr cumva. Este foarte periculos să folosești datele cuiva în spațiul public. Unii se joacă cu focul fără să-și dea seama că se ard. Amenzile sunt senzațional de mari”.

