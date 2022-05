„Astăzi, șoferul meu, plătit, că eu nu umblu cu din astea, să mă îndatorez nu îmi place. Șoferul meu plătit este Mădălin 5GANG, așa îi spun eu lui, că așa îi spun eu. Și vrem să facem un mini prank, dar nu ne chinuim foarte tare că ne-a rupt vloggul ăla de ieri. Vreau să îl enervez pe Mădălin 24 de ore și o să încercăm să râdem un pic așa de el, cât se poate, nu foarte tare.

El își filmează vlogul ca șofer pentru Dorian Popa, iar eu o să îl transfer într-un șofer sclav ca să fie ceva funny că altfel nu are cum să fie.”, a transmis cântărețul.

În luna martie s-a aflat că Dorian Popa a rămas fără permis trei luni. Artistul a fost prins de poliție pe o autostradă din România circulând cu o viteză peste limita legală. Astfel, Dorian Popa a rămas fără carnetul de conducere 90 de zile și a primit și o amendă.

„Pentru prima oară în viața mea de șofer de peste 15 ani de zile mă întâlnesc cu noua legislație și, oficial vorbind, de astăzi, mai am 15 zile de dovadă și apoi voi fi pieton 90 de zile. Mi-a rămas inima în gât când am auzit. Am depășit viteza legală pe autostradă nu cu foarte mult, motiv pentru care am fost și amendat.”, a declarat artistul de la volanul mașinii lui.

Dorian Popa a spus că va da examen pentru a-și recupera mai repede dreptul de a șofa, el spera că în aproximativ 30 de zile va putea fi din nou la volan. Legislația a suferit modificări, dacă un șofer dă examen pedeapsa e redusă de la 90 de zile la 60, nu la 30, cum era înainte. Așadar, în cazul în care trece cu brio de examen, peste 60 de va putea conduce din nou. „Problema e următoarea: Dacă dau din nou de permis, în 30 de zile pot conduce din nou, nu? Am întrebat eu la care domnul polițist, care a fost extrem de drăguț, mi-a zis: Nu, Dorian. Din păcate noua legislație nu mai e așa. Ai voie să dai examen, dar nu ți se reduce decât de la 90 de zile la 60”, a explicat la momentul respectiv artistul.

