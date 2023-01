Dorian Popa intră în noul an cu o nouă înfățișare. Cântărețul și-a făcut din nou implant de păr, el nefiind la prima intervenție de acest gen. Dorian nu era mulțumit de faptul că rămăsese cu câteva goluri în păr, astfel că a vrut să remedieze situația.

„Frații mei, este oficial, am dat jos plantația. Începem procedeul de îndesire. Astăzi facem completări, implantul pe care îl am e foarte blană, dar s-a mai dus pe aici, așa că aveam un gol-două care mă supără. Intrăm în 2023 cu refresh la maxim! (…) Gata extracția, de la spate s-a luat răsadul și acum urmează să îl plantăm frumos în toate golișoarele. HÎTZ, Johnutzule, oficial am ajuns acasă…”, și-a ținut Dorian Popa fanii la curent pe Instagram cu ce s-a întâmplat în cabinetul medicului estetician, potrivit Click!.

Cântărețul și-a făcut în anul 2016 și 2020 implant de păr și de barbă. Dorian este foarte transparent cu viața sa și împărtășește fiecare moment cu fanii săi pe YouTube sau pe Instagram.

„Dacă acum 5-6 ani de zile aveam să-l cunosc pe Dr. Felix, ajutându-mă să îmi îndeplinesc un vis pe care nu aș fi crezut vreodată că îl pot îndeplini și anume să am barbă, ei bine, după barbă, pentru că am prins gustul implantului de păr, acum vreo 2 ani m-am reîntors la domnul doctor pentru o completare de tâmple și o îndreptare a bretonului, pentru că îmi place foarte mult să mă tund scurt și atunci când te tunzi scurt este foarte important ca linia bretonului să fie dreaptă ca să se vadă freza corect.

Iar acum, a treia oară, m-am dus la o așa numită îndesire. Ce înseamnă asta? Înseamnă că în zonele în care eu nu-mi implantasem, normal că părul a început să se mai rărească sau să se mai slăbească și în lumină, atunci când eram tuns scurt, se vedea pielea capului mai pregnantă decât unde era părul mai des, motiv pentru care am apelat la această metodă numită îndesire. Înainte de Lamborghini, m-am făcut pletos!”, a declarat artistul, potrivit Click!.

„Nu a fost deloc dureros”

Dorian Popa susține că nu a avut niciun fel de durere și că intervenția a decurs foarte bine. El va lua antibiotic, apoi se va întoarce la un control medical.

„Nu a fost deloc dureros. Singurele momente în care simți ceva sunt acelea în care, evident, ești înțepat cu acul de anestezie, pentru că nu este nimic în piele și atunci simți cum intră acușorul, dar acușorul este de grosimea unui fir de păr și în câteva secunde anestezia își face efectul și nu mai simți următoarele înțepături, tot de anestezie. După care, îmi place mie să spun: “Ești lemn, efectiv!”, cât ți se extrage și cât ți se implantează, după ce ești anesteziat ești lemn. Nu simți absolut nimic, urmând ca a două zi să te trezești relxat, nu am capul umflat, nu am nicio problemă, mă stropesc încontinuu cu serul special primit de la domnul doctor într-un pistonaș special, pentru că e important ca zona să fie în permanență hidratată.”

De ce nu își operează Dorian Popa nasul

Deși este de acord cu intervențiile estetice, cântărețul nu are de gând să își opereze nasul. Dorian Popa a explicat de ce nu va face acest pas.

„E mult spus că mă pregătesc alte artificii estetice! Majoritatea artificiilor estetice le fac la mine în sală și cred că sunt îndeajuns dar e un lucru știut și am declarat-o și o să o spun de fiecare dată, că atunci când voi putea să îmi corijez un complex de așa natură încât să nu devin nici penibil, o voi face.

Am spus că nu o să-mi operez niciodată nasul pentru că nu e vorba că așa sunt eu și că, vai de mine, mă reprezintă, dar sunt bărbat și e posibil ca să arăt disproporționat cu un nas mai mititel pentru că eu sunt un tip masiv. Alte drame nu am legate de o potențială rinoplastie, dar nu o să o fac niciodată, pentru că dacă nu o simt, nu o fac.”

