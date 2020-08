Dragoș Bucur, detalii neștiute din viața lui și a familiei sale. „Am refuzat multe castinguri”

Întrebat dacă a fost vreodată într-o situație limită pe plan financiar, Dragoș Bucur a răspuns sincer.

„Nu venim din familii bogate nici eu, nici Dana. Bineînțeles că am cunoscut amândoi momente mai dificile în viețile noastre. Pe de altă parte, nu am murit de foame și ar fi puțin penibil să povestesc cum nu aveam noi suficienți bani în anumite perioade din viața noastră.

Din fericire, în prezent trăim decent, dar asta cu un consum mare de timp, energie și bineînțeles muncă (la fel ca majoritatea oamenilor de condiție medie)”, a declarat Dragoș Bucur pentru revista VIVA!

Atunci când vine vorba despre regretul de natură profesională, Dragoș a recunoscut că a refuzat proiecte importante, de-alungul timpului.

„Am refuzat multe castinguri pentru proiecte care ulterior s-au transformat în mari succese, dar mi-am asumat încă din momentul refuzurilor că e posibil să se întâmple asta.

Nu prea am regrete, am făcut ce trebuia să fac și am ajuns în punctul în care sunt în urma sumei deciziilor luate pe parcursul vieții. Mulțumesc pentru ce am și sunt împăcat”, a mai spus Dragoș Bucur.

