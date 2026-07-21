Dragoș Bucur a publicat pe rețelele de socializare un videoclip filmat în toiul nopții, în care apare într-un schimb tensionat de replici cu mai mulți vecini. Actorul susține că le-a cerut să dea muzica mai încet, însă discuția a degenerat, iar acesta afirmă că a fost amenințat, potrivit click.ro. La câteva ore după publicarea imaginilor, videoclipul a fost șters.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 14

Dragoș Bucur a publicat imagini din timpul unui conflict cu vecinii

Dragoș Bucur și-a surprins urmăritorii după ce a publicat pe rețelele de socializare un videoclip filmat în timpul nopții, în care apare într-un schimb tensionat de replici cu mai mulți vecini care petreceau și ascultau muzică la un volum ridicat.

Potrivit imaginilor publicate de actor, petrecerea ar fi avut loc de Sfântul Ilie, iar cei implicați și-au justificat comportamentul prin faptul că sărbătoreau. Actorul le-a reproșat însă că astfel de episoade s-ar repeta frecvent și că zgomotul îl împiedică să se odihnească împreună cu familia.

Schimb de replici între actor și vecinii săi

La începutul filmării, Dragoș Bucur spune: „Se continuă puțin discuția.”

Unul dintre vecini îi răspunde: „Prostia din capul tău”.

„Nu e ok ce faci”, îi spune un alt vecin.

Actorul îi răspunde: „Nu e ok ce fac eu? De câte ori am venit la voi și v-am rugat să lăsați muzica mai încet?”

În timpul discuției, o altă persoană intervine: „Vino la mine la poartă dacă vrei să stăm de vorbă.”

„De ce, mă ameninți?”, întreabă Dragoș Bucur.

Unul dintre vecini îi spune apoi: „Ai făcut un film de curând. Ai grijă, că o să avem de-a face amândoi.”

Actorul interpretează afirmația drept o amenințare și reacționează imediat: „Aaa, ați auzit și asta? Inclusiv asta o să fie folosit, prietene.”

Discuția continuă, iar Dragoș Bucur afirmă: „Ia zi, zi-mi tu, cum o să avem de-a face? Ia zi! Băi, băieți, s-au mai schimbat vremurile, nu mai e cum știați voi. Lucrezi în armată, nu? Hai să te vadă și colegii tăi din armată ce faci.”

Un bărbat încearcă să calmeze conflictul

În imaginile publicate se observă și un bărbat mai în vârstă care încearcă să detensioneze situația. „Domnul Dragoș, vă rog eu…”, spune acesta.

Unul dintre vecinii implicați în scandal își justifică apoi comportamentul: „E sărbătoare.”

Actorul îi răspunde: „E sărbătoare? Și de aia nu pot eu să dorm cu copiii?”

Tensiunile au crescut după ce unii dintre participanți au observat că sunt filmați

Pe măsură ce discuția continuă, câțiva dintre bărbații prezenți se apropie de Dragoș Bucur, nemulțumiți că sunt filmați. „Nu mă luați cu aroganțe de București, că nu merge”, îi spune unul dintre ei.

Bărbatul mai în vârstă încearcă din nou să calmeze spiritele: „Domnul Dragoș, tinerii ăștia și-au serbat ziua…”

Un alt vecin îi cere actorului: „Domnul Dragoș, închideți ăsta (n.r. telefonul).”

„În niciun caz”, răspunde ferm Dragoș Bucur.

Bărbatul revine cu un nou apel la calm: „Domnul Dragoș, avem vârsta apropiată. Vă rog eu, dacă tinerii ăștia și-au serbat ziua…”

În același timp, un alt participant la discuție îi spune actorului: „Băi, frate, dacă erai în altă parte, te mâncau ăștia cu totul.”

„A, deci mă ameninți acum? Mă ameninți?”, reacționează imediat Dragoș Bucur.

Bărbatul mai în vârstă încearcă încă o dată să liniștească situația: „Domnul Dragoș, eu nu vă spun nimic cu răutate. Copiii ăștia și-au serbat ziua astăzi…”

Actorul îi răspunde: „A câta oară anul ăsta? Vă mai întreb o dată.”

Actorul spune că a sunat la Poliție

Discuția a continuat în contradictoriu. „Păi stați puțin, că nu există sâmbătă să nu chemați Poliția”, afirmă unul dintre tinerii petrecăreți.

Dragoș Bucur îi răspunde: „Nu există sâmbătă și duminică să nu dați muzica la maximum. Există o legislație, prietene, există o legislație.”

Spre finalul videoclipului, actorul explică și ce măsuri a luat. „Cam asta se întâmplă. Asta e partea neplăcută. Am sunat și la Poliție, o să vină și Poliția”, spune acesta.

În ultimele secvențe ale filmării se observă cum mai multe persoane din grup devin tot mai agitate și par să se îndrepte într-o manieră agresivă către actor. Acestea sunt însă oprite de cei din jur, iar conflictul nu escaladează într-o confruntare fizică.

La câteva ore după ce a publicat imaginile pe rețelele de socializare, Dragoș Bucur a decis să șteargă videoclipul.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE