Dragoș Bucur și familia lui s-au transformat în arhitecți, în perioada de pandemie. “Am construit împreună o căsuță pentru copii”

-Cum e sezonul acesta față de celelalte, ținând cont de situația cu care ne confruntăm de aproape 6 luni?

-Perioada în care a fost totul blocat în România a însemnat pentru echipa noastră o greutate în plus, pentru livrarea la timp a lucrărilor. Am fost nevoiți să mărim foarte mult ritmul de lucru, pentru a ne ține promisiunile făcute. Familiile întâlnite mi s-au părut mai optimiste și mai determinate să nu se lase copleșite de toate problemele apărute, în ciuda perioadei grele prin care trecea întreaga omenire. Cât despre desfășurarea filmărilor, marile greutăți au căzut în spatele producătorilor. Pentru noi, echipa „Visuri la cheie”, lucrurile au fost ceva mai relaxante.

–Știu că stai la curte, cât au fost sistate filmările, ai lucrat la visurile arhitecturale ale familiei tale? Ce ai mai construit în perioada de autoizolare? Kadri se implică și el sau e în continuare atras de laboratorul de chimie?

-Cred că în perioada asta de carantină, mai mult de jumătate din oamenii din Româna au devenit fie arhitecți, fie constructori! Kadri a fost lângă surorile lui pe metereze, alături de mine și de Dana. Am construit împreună căsuța copiilor, am vopsit gardul, am construit o mică magazie, am șlefuit și lăcuit mobilierul de curte. E adevărat, din când în când, Kadri, „geniul familiei”, se retrăgea să citească din cărțile lui despre tot felul de chestii spectaculoase (râde).

–Muncă, muncă, dar parcă după perioada asta grea ar merge și o vacanță. Cum arată vacanța ideală pentru familia Bucur în condițiile actuale? Veți merge cu rulota prin țară și împrejurimi sau tânjiți după o destinație exotică?

-Din fericire pentru noi, vacanțele nu s-au schimbat prea mult pentru proprietarii de autorulote. Ne-am dori să mergem în Grecia, dar cred că anul ăsta vom spune pas. Am filmat o reclamă în Apuseni și am descoperit o zonă superbă în care mi-ar plăcea sa merg cu Dana și copiii.

–În perioada asta toți părinții au experimentat homeschoolingul, inițitivă pe care voi ați pus-o în practică de mult. Au fost persoane care v-au scris și v-au cerut ajutorul pentru a reuși să se adapteze sistemului sau doar ca să vă laude, învățând pe propria piele că învățământul online presupune o implicare enormă din partea părinților?

Nici eu și nici Dana nu am rezonat cu sistemul de educație din România, așa cum a devenit în ultimii 30 de ani. Homeschoolingul a fost o alternativă mai prietenoasă pentru familia noastră, dar prefer să ținem lucrul acesta strict ca o opțiune personală.

0Ce ai învățat în aceste aproape 6 luni de pandemie?

0Cred că mi-am reconfirmat faptul că echilibrul, accesul la informație și folosirea gândirii sunt indispensabile în situațiile de criză.

