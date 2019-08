De Dana Aramă,

Acum, Suzy, care era extrem de frumoasă cu ani în urmă, a ajuns de nerecunoscut. Locuiește pe străzile din Manhattan, New York.

SuzPovestea lui Suzy a fost dezvăluită în cadrul emisiunii „El gordo și la flaca”, de la postul de televiziune Univision. În urmă cu ani, când Suzy încerca să-și facă un nume în lumea showbiz-ului, familia sa a semnat un contract cu o agenție de modele din Italia. Însă Suzy nu a ajuns să lucreze ca model, ci a fost exploatată sexual.

Ulterior a fost abandonată și a ajuns să locuiască pe străzi. A mâncat din gunoaie și a început să aibă probleme din cauza consumului de droguri.

„Am luat bătaie soră cu moartea, am rămas invalidă și am pierdut trei locuri de muncă. Când am pierdut-o pe mama, m-am pierdut și eu”, a spus Suzy.

Pentru a o ajuta, fiul lui Suzy, Savion perez, în vârstă de 19 ani, a dechis o campanie prin intermediul Go Fund Me, ca să strângă fonduri. Până acum, acesta a strâns 4.000 de dolari din cei 10.000 de care are nevoie pentru a o interna pe mama sa la un centru de reabilitare.

„Mama mea suferă de depresie, este bipolară, are schizofrenie și demență. În plus, are ghernie de disc și suferă de pe urma traumelor pe care le-a suferit. Scopul meu este să fie din nou lucidă pentru a face parte din viața mea”, este o parte din mesajul fiului lui Suzy Perez, potrivit erizos.mx.

