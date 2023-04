Actrița din „Îngerii lui Charlie” i-a povestit invitatei sale că în urmă cu mai mulți ani a fost foarte confuză privind sexualitatea ei din cauza mamei sale, Jaid Barrymore, care acum are 76 de ani. De asemenea, Drew Barrymore a spus despre mama sa că îi fura iubiții. „Mama s-a culcat cu foștii mei parteneri. Este foarte trist. A fost obsedată de mine”, a spus actrița. Deși au avut o relație complicată, actrița îi este recunoscătoare lui Jaid pentru cariera sa de la Hollywood.

Vedeta a fost curioasă să afle dacă și Brooke Shields a avut parte de vreo experiență de acest gen cu mama ei. Teri Shields s-a stins din viață în urmă cu 11 ani, mai exact în anul 2012.

„Nu, pentru că mama era îndăgostită de mine. Se concentra numai pe asta. Nu aveam voie să mă întâlnesc cu nimeni și nu aveam voie să am iubiți. Trebuia să fiu virgină și să rămân proprietatea ei”, a declarat Brooke, care deține o avere de 40 de milioane de dolari, potrivit Click!.

După ce a auzit declarațiile actriție, Drew Barrymore a concluzinat: „S-ar putea să fi fost atât de îndrăgostită de mine încât a vrut să fie cu oamenii care mă iubeau pe mine”. La final, Drew Barrymore și Brooke Shields și-au dat seama că mamele lor au avut un comportament nepotrivit.

Viața amoroasă a lui Drew Barrymore

În 1991, Drew Barrymore s-a logodit cu nepotul lui Leland Hayward, Leland III. Logodna a fost anulată câteva luni mai târziu. Actrița a fost logodită cu Jamie Walters între 1992 și 1993.

Actrița din „Îngerii lui Charlie” s-a căsătorit cu Jeremy Thomas, proprietarul unui bar din Los Angeles, de origine galeză, în martie 1994. Ea a cerut divorțul după doar două luni de căsnicie.

La sfârșitul anului 1994, Barrymore a început să se întâlnească cu Eric Erlandson, chitaristul de la Hole, urmat de Tom Green, prezentator MTV și comediant, în 1999; ea și Green s-au logodit în iulie 2000 și s-au căsătorit un an mai târziu. Împreună, au jucat în filmul „Îngerii lui Charlie”. Tom Green a intentat divorțul în decembrie 2001, care a fost finalizat la 15 octombrie 2002.

În 2002, Barrymore a început să se întâlnească cu toboșarul trupei The Strokes, Fabrizio Moretti, la scurt timp după ce s-au cunoscut la un concert. Relația lor s-a încheiat în ianuarie 2007. Apoi a început să se întâlnească cu Justin Long, dar s-au despărțit în iulie 2008. Barrymore și Long s-au prezentat mai târziu ca un cuplu în timp ce filmau „Going the Distance”, un an mai târziu aceștia s-au despărțit.

La începutul anului 2011, Drew Barrymore a început să se întâlnească cu consultantul de artă Will Kopelman, fiul fostului director de operațiuni Chanel, Arie L. Kopelman. Cuplul și-a anunțat logodna în ianuarie 2012, și s-au căsătorit pe 2 iunie 2012, în Montecito, California. Patru zile mai târziu, imaginea de nuntă a cuplului a apărut pe coperta revistei People. Au două fiice: Olive (născută în 2012) și Frankie (născută în 2014).

La 2 aprilie 2016, Drew Barrymore și Will Kopelman au publicat o declarație despre separarea lor. La 15 iulie 2016, Barrymore a depus oficial cererea de divorț, care a fost finalizată la 3 august 2016.

Într-un interviu acordat Contactmusic.com în 2003, Barrymore a declarat „Îmi plac femeile din punct de vedere sexual? Da, îmi plac. În totalitate. Întotdeauna m-am considerat bisexuală. Iubesc corpul unei femei. Cred că o femeie și o femeie împreună sunt frumoase, la fel cum sunt frumoși un bărbat și o femeie împreună. A fi cu o femeie este ca și cum ți-ai explora propriul corp, dar prin intermediul altcuiva”.

