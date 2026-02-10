Filmat în Thailanda, show-ul de supraviețuire de la PRO TV a oferit lucruri inedite. Mai exact, echipele se luptau pentru trei teritorii: pustiul, vila și satul pescăresc.

Întrebat cum i s-a părut acest lucru, ținând cont că în trecut el a participat la Exatlon, emisiune pe care a câștigat-o la Kanal D, Vladimir Drăghia a spus că acest lucru a fost unul extraordinar.

În plus, concurentul de la „Desafio: Aventura” a dezvăluit și cine a consumat toată băutura de la vila din Thailanda: Dumbo (Marius Alexandru), prietenul său din echipa Luptătorii!

Dumbo a consumat toată băutura din vilă în Thailanda, la „Desafio: Aventura”

„Asta este o diferență față de toate celelalte show-uri, din câte știu eu. E un sentiment foarte ciudat în primul rând să ieși pe locul 2. Pentru că nu știi dacă să te bucuri sau să-ți pară rău. Te bucuri că n-ai luat ultimul loc și nu te-ai dus în pustiu… Îți pare rău că n-ai luat primul loc și nu te-ai dus la vilă…

Ce pot să zic este că fiecare dintre cele trei teritorii este extraordinar de frumos în felul lui! Pustiul, așa cum l-am numit noi, este un loc, pur și simplu un paradis pe pământ, cum l-am numit noi, dar într-adevăr îți lipsește confortul de care ai nevoie. Îți lipsește patul, îți lipsesc apa caldă, săpunul… Dar este absolut superb! Dormi sub cerul liber, vezi stelele… Pentru mine a fost extraordinar. Am ajuns și acolo, da!

Locul 2, satul pescăresc, este un sat adevărat, cu pescari de acolo, care te învață lucruri! Cu localnici, le înveți istoria, le vezi traiul de zi cu zi, te pun la treabă, ai un acoperiș deasupra capului! Iar vila… ai o priveliște absolut superbă, ai tot ce vrei, inclusiv doi oameni care te ajută, băutură… Dumbo a băut toată băutura, nu a mai rămas nimic pentru nimeni! Dumbo este cel cu care m-am legat încă de la început, este cel cu care am fost în echipă foarte mult timp. O să vedeți de ce las acolo niște puncte de suspensie, că jocul pregătește niște surprize extraordinare!

Și pentru noi au fost surprize. Repet, noi nu știam niciodată ce urmează să se întâmple a doua zi, nu știam cum urmează să ne votăm, nu știam ce jocuri vor fi, nu știam în câte runde, habar nu aveam și cred că suspansul ăsta o să treacă dincolo de ecran și o să-l simtă și telespectatorii”, a spus Vladimir Drăghia în exclusivitate pentru Libertatea.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 16

Vladimir Drăghia nu a avut probleme cu mâncarea în show-ul de la PRO TV

Vedeta de la PRO TV a vorbit și despre faptul că nu a avut probleme că în pustiu sau în satul pescăresc era prea puțină mâncare: „Din fericire, eu nu am niciodată problema asta. Niciodată nu mănânc prea mult. Dacă mănânc puțin, sunt ok! Deci pentru mine a fost la fel, oricum mă așteptam să fie foarte greu. Sunt printre cei care au făcut față destul de bine «probei» cu mâncatul!”.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE