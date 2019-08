De Andreea Romaniuc Archip,

Libertatea: După 7 ani în care ați jucat în spectacolul “Boeing Boeing”, tu și Aurelian vă despărțiți de niște roluri foarte dragi. Cum s-a ajuns în această situație? „Divorțul” a fost de comun acord?

Monica Davidescu: „Boeing Boeing” a fost o piesă aleasă de producătorul spaniol al spectacolului „Chicago”, Raul Berge, special pentru mine și Aurelian. M-a rugat să îi aduc un regizor român pentru că, la acea perioadă, Ricard Reguant, regizorul cu care lucra el, era ocupat. Eu l-am propus pe Șerban Puiu, care a acceptat să regizeze piesa imediat și a acceptat inclusiv mai multe propuneri de pe lista mea pentru casting actori, care mi-a fost solicitată de Raul. Premiera a avut loc în 2012 la sala Epika din Băneasa Mall.

Tot noi doi am susținut propunerea la directorul general Petrica Paraschiv să pornească la drum cu „Boeing Boeing” în 2014, pe care a cumpărat-o de la Teatrul Levantis și cu care am deschis Teatrul Elisabeta. Echipa a adus la lumină imediat un al doilea spectacol, cu Aurelian în rol principal și cu mine în dublu rol, formulă ce s-a dovedit foarte atrăgătoare pentru public. După care, în repertoriul teatrului au mai apărut două piese cu noi doi în distribuție.

Ne doream să jucăm în continuare piesele pe care le aveam la Elisabeta, dar decizia unilaterală a direcției artistice a teatrului, spusă într-o convorbire lui Aurelian, a fost să înceteze colaborarea cu noi. Fără un motiv cert. Nici măcar nu am fost anunțați în scris, așa cum era stipulat în contract. Am fost eliminați în totalitate de pe grupurile WhatsApp. Am văzut, ulterior, că lipseam din distribuțiile din toamnă și ne-au informat colegii care au fost solicitați să copieze, după înregistrări, rolurile noastre, ca să intre în spectacole.

Noi nu am încălcat cu nimic regulile contractului, care a fost analizat punct cu punct de avocat.

„Boeing Boeing” a fost și va rămâne pentru noi o experiență absolut minunată, au fost 7 ani în care ne-am bucurat de fiecare spectacol și de fiecare spectator în parte, noi putem fi văzuți în continuare acolo unde suntem invitați, în producțiile noastre sau ale altor teatre. Perioada petrecută la Teatrul Elisabeta a fost și va rămâne o parte interesantă din munca noastră pe scenă.

Monica Davidescu și Aurelian Temișan

Ați încercat să ajungeți la un numitor comun? Având în vedere că publicul era obișnuit cu tine și cu Aurelian în distribuția spectacolelor?

Înainte de anunțul către Aurelian, discutasem cu directorii generali și hotărâsem că cel mai bine e să rămânem cu aceste patru spectacole și să nu mai intrăm în altele, ca să nu „le încurcăm programele”. Însă cariera noastră trebuie să meargă înainte, iar noi ne vom scoate noile proiecte în altă parte. Ceea ce am și făcut. De fapt cred că acesta e adevăratul motiv al înlăturării noastre de la Teatrul Elisabeta. Premiera noastră din 25 martie, de la Palatul Copiilor prin Teatrul Tineretului, „Eu te cred da… tu mă minți”.

După premiera la care au fost invitați cei doi directori ai teatrului, ni s-a reproșat că facem concurență Teatrului Elisabeta (având în vedere succesul spectacolului, probabil). Nici până acum nu pot să cred că cineva poate reproșa așa ceva unui actor care, prin munca sa depusă la rolurile construite în scenă, aduce un plus de imagine oriunde apare!

Tot în piesa „Boeing Boeing” a jucat și un alt membru de familie, nepotul tău, Cosmin Vijeu. El a fost victimă colaterală a acestui conflict?

Da, așa cred. Aurelian a fost informat că toata familia nu mai e dorită în distribuție. Cosmin Vijeu face un rol principal foarte bun în „Eu te cred da… tu mă minți”, după succesul din „Căsătorie în trei”, în care joacă alături de profesorul și mentorul său, Florin Zamfirescu.

Monica Davidescu și Cosmin Vijeu

Cine sunt actorii pe care regizorul Șerban Puiu i-a ales în locul vostru în noua distribuție din toamnă?

Pentru “Boeing Boeing” a ales doi dintre prietenii noștri, Anca Dinicu și Andreas Petrescu. De altfel, ei ne-au anunțat că au fost solicitați să joace în piesă, spunându-li-se că noi nu mai dorim colaborarea cu teatru (…) și voiau să se asigure că nu e doar o glumă îndepărtarea noastră de la “Elisabeta”. Anca strălucește în rolul pe care îl face în piesa noastră “Eu te cred da… tu mă minți” și vă invităm să o vedeți pe 23 septembrie la Palatul Copiilor.

Actrița Anca Dinicu și regizorul Șerban Puiu Foto: Sorin Cioponea

Teatrul Elisabeta: „În stagiunea 2019-2020 aceste colaborări încetează”

Pe de altă parte, contactați telefonic, reprezentanții teatrului ne-au oferit punctul lor de vedere.

„Teatrul Elisabeta este un teatru de proiecte, privat, care nu are actori angajați, ci doar actori colaboratori conform proiectelor desfășurate. Atât doamna Monica Davidescu, cât și domnul Aurelian Temișan au contracte de colaborare în producțiile Teatrului Elisabeta, urmând ca din stagiunea 2019-2020 aceste colaborări să înceteze. Le mulțumim pentru activitatea desfășurată și le dorim mult succes” – conducerea Teatrului Elisabeta.

Citeşte şi:

Cum a ajuns Dan Negru să debuteze în cinematografie în primul film la care Liviu Vârciu e producător. „Credea că nu o să se întâmple niciodată!”

Cum a ajuns Dan Negru să debuteze în cinematografie în primul film la care Liviu Vârciu e producător. „Credea că nu o să se întâmple niciodată!”

Șerban Pavlu, despre rolul său gay din filmul “Monștri.”: “E o chestie de care actorii fug, unii se simt jenați”

GSP.RO Ce nu s-a văzut la TV. Ce a făcut George Țucudean după golul care a adus calificarea CFR Cluj în play-off-ul Champions League

Unica.ro Ultimă oră de la IML. Cui aparțin oasele găsite în pădurea de lângă Caraca

Viva.ro Michelle și Barack Obama au divorțat, după 27 de ani! Motivele sunt incredibile...