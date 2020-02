De Andreea Romaniuc Archip,

Dana Războiu a bifat primul mariaj cu Ovidiu Brânzan, însă episodul de violență domestică le-a separat drumurile. Nici a doua încercare alături de Bogdan Enoiu nu a fost de bun augur, cei doi despărțindu-se anul trecut, după 12 ani de conviețuire. Nu a fost o decizie ușoară pentru Dana, dar, cu ajutorul psihologului, a reușit să depășeasă momentul. Astfel, nu e de mirare că, în prezent, vedeta nu mai este dispusă să o ia de la capăt și că nu mai crede în instituția căsătoriei:

„Cred că ar trebui să ne căsătorim pentru un an, adică ne căsătorim cu un contract pe perioadă determinată. Să fie o alegere. Anul acesta, te aleg pe tine și ne căsătorim, anul viitor, vedem dacă ne mai alegem unul pe celălalt. Și, dacă ne mai alegem în continuare, atunci ne mai căsătorim o dată și anul viitor. Și asta în fiecare an. Să nu fie ceva pentru totdeauna, pentru că, de obicei, nu e pentru totdeauna. Statisticile arată că 50 la sută dintre căsătorii se termină cu divorț și, la a doua căsătorie, vreo 60 la sută. Ăsta e adevărul pe care noi preferăm să nu îl vedem, ca și cum dacă nu îl vedem nu se întâmplă. Eu zic că e o idee bună să fie căsătoria pentru un an”, a declarat, pentru Libertatea, Dana Războiu.

Video: Bogdan Sorocan

Anett Kontaveit, declarații despre meciul pe care îl va disputa contra Simonei Halep. „Nu sunt tensionată, îmi pot face jocul agresiv”

Bărbații, de două ori mai emotivi la locul de muncă decât femeile. Concluziile complete ale cercetătorilor britanici

Anett Kontaveit, declarații despre meciul pe care îl va disputa contra Simonei Halep. „Nu sunt tensionată, îmi pot face jocul agresiv”