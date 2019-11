De Andreea Romaniuc Archip,

E pasionată de ceea ce face și este norocoasă că are parte de susținerea familiei pentru a-și onora proiectele profesionale, care, de multe ori, o țin departe de cei dragi. Cum face față? „Cu multă răbdare și mai ales din partea copilului, nu știu de ce, dar undeva acolo mă înțelege sau așa e crescut el. S-a obișnuit că mama pleacă deseori de acasă. Greu și cu foarte mult dor. Zile plecate de acasă, bineînțeles că nu îmi văd copilul, dar am soțul care mă susține și e tot timpul lângă mine.

Fiul actritei

Copilul are 4 ani. Comunicăm pe Facetime, ne vedem de fiecare dată, pentru că nu acceptă să vorbim la telefon așa… Vrea să ne vedem, să vadă că e mama lui acolo. Nu l-am văzut de sâmbătă. Atunci am fost la Brașov cu spectacolul „Scripcarul pe acoperiș” – Teatrul Evreiesc de Stat, duminică am fost la Petroșani cu „Cina de adio”, o piesă făcută de Răzvan Săvescu și produsă de Andrei Boncea. Am noroc cu mama mea, care a venit să ne ajute zilele astea. Azi mi-am mai făcut niște treburi acasă și am venit la Premiile TV Mania. De trei zile nu prea am trecut pe acasă”, a declarat actrița, luni seară, pentru Libertatea.

Ecaterina Ladin

Și maratonul nu s-a terminat aici, întrucât ziua de ieri (n.r. – marți) a fost dedicată filmărilor pentru „Las Fierbinți”. Ecaterina Ladin își poate încărca bateriile însă în următoarele trei zile, când are liber.

O recunoaște lumea pe stradă

Actrița se bucură de popularitatea și de capitalul de simpatie dobândite datorită serialului de la PRO TV. Este recunoscută și nu poate trece neobservată pe stradă, la piață sau la mall: „Da, mă strigă numai „Dalida”. Vecinii au început să mă mai strige Ecaterina sau Tinca. Mă recunosc, bineînțeles, doar că e secunda aceea: „O cunosc de undeva!”, fiindcă oricum sunt diferită și fetele din echipa „Las Fierbinți” fac o treabă minunată, muncesc foarte mult la mine să fiu altfel decât Ecaterina. Mulțumim din toată inima că vă uitați la noi”, le este recunoscătoare actrița. Ecaterina Ladin primește mici bonusuri pe care vânzătorii din piață i le oferă cu drag. „Eu stau în Obor și bineînțeles că îmi fac cumpărăturile de la Obor, ce îmi trebuie pentru bucătărie – legume, fructe. Mă știu toate doamnele de acolo și mai primesc și un pătrunjel gratis, un mărar”, ne-a mai povestit interpreta Dalidei.

Citeşte şi:

Directorul DSVSA Harghita: „Ursul avea leziuni interne grave, care ar fi condus în scurt timp la moartea sa”. Ce spune despre acțiunea serviciilor veterinare

Anchetă bombă în sistemul bancar: BRD s-a autodenunțat la Parchet că a dat mită în cadouri funcționarilor Casei de Sănătate

O echipă Netflix a fost agresată de tăietorii de lemne din România în timp ce filmau un documentar despre mafia lemnului

GSP.RO Ce i-a cerut Țiriac lui Iohannis: „M-am dus ca un olog cu șapca în mână la el!”

HOROSCOP Horoscop 26 noiembrie 2019. Balanțele primesc informații importante