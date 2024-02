„Am văzut serialul Griselda cu bebele în brațe! Cum să fac, văd serialele la trei noaptea. S-au schimbat multe! Faci mult mai multe lucruri într-un timp foarte scurt. Este aglomerat, am venit la voi să mă odihnesc. (…) Nu mai am timp nici să gătesc, iau clătitele la pachet.

O iei razna și e normal să o iei razna, e normal să nu dormiți, e normal să plângeți, dar când vezi dragostea pe care o primești… Vezi zâmbetul, începe să zâmbească și să gângurească, e un leac că nu mai ai timp pentru meseria pe care o faci, în cazul meu. (…)

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 3

Am avut o sarcină medical perfectă, doar că gândurile mele nu mai erau așa cum ar trebui să fie. Am fost mai tristă, plângeam din orice. Mă gândeam că de ce fac asta, că dacă o să fiu o mamă bună, că nu știu dacă mă descurc cu doi, dar cu trei”, a declarat Ecaterina Ladin la Vorbește Lumea, potrivit VIVA!

Ecaterina Ladin a născut un băiețel perfect sănătos, pe 11 decembrie 2023, care poartă două nume, Roman Cassian.

Recomandări Senatul SUA anunță un acord privind imigrația și ajutoare pentru Ucraina și Israel. Câți bani ar urma să obțină Kievul și de ce sunt șanse mici să fie adoptat

„Al treilea copil are numele de Roman Cassian. Pe nașul meu îl cheamă Roman. Nu știam, am tot căutat nume, primul (n.r. – copil) e Marcu, al doilea, Petru. Am vrut scurt să fie, să aibă și «r», cum au ceilalți. Și am zis – de ce căutăm atât? Ia uite ce aproape e numele!

Roman, ca pe nașul nostru. Cassian trebuia să fie primul. Am zis că de aceea a și venit copilul, pentru că numele acesta trebuia purtat”, povestit ea în emisiunea lui Cătălin Măruță.

Actrița a spus că de îngrijirea micuților se ocupă, în mare parte, ea și soțul, dar au și ajutor din partea unei bone.

„Sunt eu cu soțul și avem o doamnă care ne ajută încă de la primul copil. Nu e cu noi în casă, ea vine când avem nevoie. Și eram însărcinată și am întrebat-o – Ce faci, Mari, dacă mai fac un copil ne ajuți? Și mi-a zis – Cam mult, cam mult!. Dar ne ajută. Este diferență de vârstă între copii – primul are 8, al doilea, 3.

Îmi zic uneori că stau prea mult cu Roman, că doar lui îi acord cea mai multă atenție, dar el are nevoie de multă atenție acum, că e mic și încă nu știe să ceară și trebuie schimbat, hrănit. Nu știu dacă sunt neapărat geloși, dar exact când eu alăptez, exact atunci au nevoie de ceva ceilalți doi. Întotdeauna”, a adăugat ea, potrivit sursei citate.

Urmărește-ne pe Google News