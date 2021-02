Ecaterina Ladin, Dalida din „Las Fierbinți”, a născut pentru a doua oară. Prima imagine cu bebelușul. „Până la lacrimi mi-e dragă viața”

Ecaterina Ladin a născut. Actrița din Las Fierbinți a făcut publică prima poză cu bebelușul. Dalida din „Las Fierbinți” a devenit pe 18 februarie 2021 mamă de băiat pentru a doua oară.

Actrița a postat o imagine adorabilă, cu bebelușul ei, alături de un mesaj emoționant: … până la lacrimi mi-e dragă viața!’ Ecaterina Ladin și soțul ei s-au căsătorit pe 6 iunie 2015 și mai au un fiu.

Printre vedetele care au felicitat-o se numără unii dintre colegii din Las Fierbinți, dar și alte vedete din showbiz, precum Flavia Mihășan.

„Trebuie să nasc la începutul lui martie. Mai sunt vreo trei-patru săptămâni, dacă stau cuminte. Dacă nu, poate vine mai devreme. Știm ce nume îi punem copilului, e un nume românesc, de sfânt, ca și la primul copil.

Nu îl spun încă. Eu nu am avut nimic de spus, soțul a propus numele, eu am spus: da. Dacă o să ne dea Dumnezeu o fată, o s-o numesc eu”, spunea actrița, invitată în emisiunea „La Măruță”, de la Pro TV, în urmă cu doar câteva zile.

