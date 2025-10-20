„Da, am spus asta și o repet: nu mă descurc! (râde) Și nu e nicio dramă în asta. O zi obișnuită, la noi, poate arăta așa: unul dintre copii vrea clătite la micul dejun, altul cere cereale, iar cel mic vrea în brațe fix când sună telefonul de la filmări. În același timp, eu caut un scenariu, iar Laurențiu încearcă să își bea cafeaua. Și, evident, nimeni nu reușește să facă tot ce și-a propus.

Uneori simt că pierd controlul: casa e vraiște, copiii se ceartă între ei, iar eu trebuie să plec urgent la repetiții. În acele momente, îmi vine să spun: „Stop joc! Nu mai pot!. Și chiar o fac: las vasele nespălate, îmi iau două minute doar pentru mine și respir. Nu există perfecțiune, există doar încercarea de a găsi echilibrul.

Cred că e important să spunem asta cu voce tare: nu trebuie să ne iasă totul, în fiecare zi. Uneori ne iese, alteori nu, și e normal. Copiii nu au nevoie de părinți perfecți, ci de părinți autentici. Dacă mă văd obosită, le spun: „Mami e obosită acum, are nevoie de o pauză. Și să știi că ei înțeleg, ba chiar vin și mă pupă sau mă îmbrățișează.

Ce vreau să scot în evidență, pentru alte mămici, este că nu e rușine să spui „nu mă descurc!. Din contră, cred că e eliberator. Eu cred că tocmai în haosul ăsta stă frumusețea vieții de familie. Nu e totul roz, dar e colorat. Și, la finalul zilei, dacă suntem împreună și râdem, atunci sigur ne-am descurcat… într-un fel sau altul”, a declarat Ecaterina Ladin pentru revista VIVA!.

Chiar dacă nu reușește să se odihnească suficient, actrița profită de fiecare moment liber care se ivește, pentru a se deconecta și pentru a-și restabili starea mentală.

„Adevărul e simplu: somnul e un lux cu trei copii, dar nu e complet inexistent. Anul trecut chiar n-am avut nopți normale de somn vreme îndelungată – erau treziri, febră, vise urâte, schimbări de program.

Acum sunt toți mai mari, cu rutine mai clare, și asta ne-a adus multă liniște. Nu dorm la fel ca înainte de copii, dar dorm mai bine decât atunci. Am adus niște reguli mici, dar eficiente: o oră de culcare relativ stabilă, ritualuri înainte de somn (poveste, cântec, o discuție scurtă cu fiecare), reducerea ecranelor înainte de culcare și, foarte important, am acceptat ajutorul, și asta le-am sfătuit și pe prietenele și colegele mele, înainte de a naște: să accepte ajutorul!

Când e nevoie de ture de noapte mai lungi, le împărţim. Laurențiu se trezește la rând cu mine, fără să facem din asta un concurs de „cine suferă mai mult. Comunicare, flexibilitate și respect pentru oboseala fiecăruia.

Sunt și zile când mă simt mai obosită, sunt om, nu robot, dar am învățat să-mi iau „încărcări scurte: 15-20 de minute de liniște cu o cafea, o plimbare rapidă, un duș cald sau o melodie preferată. Astea mă refac mai mult decât o oră în plus de somn, pentru că-mi restabilesc starea mentală. (…)”, mai spusne actrița din Las Fierbinți.

