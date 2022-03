Ecaterina Ladin recunoaște că nu s-a plictisit de rolul ei. „Este extraordinar ceea ce trăim. Dalida rezistă, pentru că e o secretară serioasă. Dalida rezistă, pentru că e o tipă mișto. O iubesc pe Dalida și cred că și personajul mă iubește pe mine. Altfel, nu ne-am fi suportat 20 de sezoane.”, a spus actrița care a dezvăluit că și-a cumpărat o casă în satul Fierbinți la îndemnul soacrei sale.

Serialul e filmat de ani de zile în Fierbinți, în Ialomița. „Soacra mea a vrut o casă la țară, mai demult. Am auzit că cineva vinde o casă și ea a văzut-o ca pe o oportunitate bună pentru toată familia, mai ales că eu îmi petrec multe luni, pe an, în Fierbinți. Ne bucurăm de tot ce ne oferă locul ăla. Am și plantat ceva răsaduri. Am descoperit că mă relaxează fantastic statul la curte și grădinăritul.”, a completat artista.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 4

Ecaterina Ladin e căsătorită cu Laurențiu Ladin și au împreună doi copii, pe Marcu și Petru. Timpul liber actrița preferă să îl petreacă alături de familie. „Ne jucăm mult. Marcu este pasionat de lego și, da, e casa plină. Acum, avem mai multă grijă cu piesele micuțe, pentru că și Petru a luat-o de-a bușilea și are tendința normală a unui bebeluș de a băga în gură tot ce prinde.

Ne uităm la filme, mergem și la cinema, când se poate, ieșim în parc cu alți colegi de-ai lui Marcu. Mergem la mare, destul de des, indiferent de anotimp. Pe malul mării mă simt cel mai bine. Îmi place să citesc. Mă relaxează.”, a mai declarat ea pentru viva.ro.

Se știe că Ecaterina Ladin a lucrat mai întâi pentru cel care acum îi este partener de viață. „Relația noastră începe… El era în gașca de basarabeni a noastră, l-am cunoscut acolo, i-am fost angajată o vară, fiindcă el a avut niște afaceri la mare și am fost angajată cumva. Eu nu aveam ce să fac în perioada aia și i-am cerut ajutorul, mai ales că știam și contabilitate. Am lucrat la el și de acolo el m-a descoperit pe mine.

Eu nu mi-am permis să mă gândesc mai sus de atât, pentru că el era șeful meu și îl vedeam exact ca domnul Laurențiu. S-a terminat această colaborare și am început să filmez pentru «Las Fierbinți». Într-o zi m-a sunat să mergem la film. M-am mirat așa, dar am zis să merg. După a urmat 1 martie și atunci a fost ca și cum întâlnirea noastră de cuplu”, a povestit actrița acum ceva vreme pentru Libertatea.

Citeşte şi:

REPORTAJ. Cei 11 copii refugiați ai lui Iura. Viața copiilor orfani ucraineni într-o tabără din Bistrița

Povestea rezistenței uimitoare a piloților ucraineni în fața forțelor aeriene ruse: „Ei au întotdeauna de cinci ori mai multe avioane în aer”

Colaborator ucrainean al Radio France, bătut cu ranga, legat de un pom 3 zile, aruncat într-un beci inundat și electrocutat de militarii ruși

Superiahtul luxos blocat în Italia îi aparține de fapt lui Putin, susține o investigație a echipei lui Navalnîi. Ce dovezi oferă

GSP.RO Răsturnare de situație în cazul celui mai bun lunetist din lume: „Aici e dovada”

Playtech.ro ȘOC! În ce condiții va folosi Putin armele nucleare! Anunț terifiant de la Kremlin

Observatornews.ro Cine sunt cei 2 tineri din Suceava care s-au dus în Kiev să vadă dacă e război. Au dormit în maşină, nemâncaţi: "Se bombardează!"

HOROSCOP Horoscop 23 martie 2022. Gemenii se pot folosi de ziua de astăzi pentru a face un pas înainte spre un autocontrol mai bun

Știrileprotv.ro Victorie importantă pentru armata ucraineană. A recuperat un oraș cucerit de ruși

Telekomsport Toţi au fost în stare de şoc. Ce au găsit nemţii pe un super iaht confiscat de la un oligarh rus, prieten cu Vladimir Putin

PUBLICITATE Celebrăm femeile din România printr-un proiect special