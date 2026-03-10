Libertatea a fost prezentă la premiera de gală din Spania a filmului, acolo unde Eduard Trică ne-a oferit un interviu în exclusivitate.

Libertatea: Cum a fost să lucrezi cu Iura Luncașu?

Eduard Trică: Nu am mai lucrat cu Iura Luncașu înainte și, sincer, eu m-am distrat foarte tare cu el! Îmi pare un om super amuzant și super ușor de lucrat cu el. În sensul că am apreciat foarte tare faptul că ne-a dus la Cluj cu aproximativ o lună înainte să începem filmările, ca să «disecăm» scenariul. Am avut repetiții în fiecare zi, am luat fiecare scenă și am descompus-o, am înțeles intențiile lui, relațiile dintre personaje…

Am construit, practic, personajele împreună! Și acesta este un lux, în meseria asta, să ai o lună un regizor lângă tine care să te ghideze în construirea personajului. Deci mie mi-a plăcut de Iura și îmi place în continuare foarte mult.

Ce rol ai în film?

Este un rol foarte interesant, pentru că fiecare rol vine cu o lume nouă pe care o explorezi. Personajul pe care l-am jucat, și anume Vlad Bratu, este un tip care lucrează în cercetare științifică medicală, el cercetează cancerul și am învățat foarte multe lucruri despre acest domeniu. Chiar m-am documentat foarte mult despre tot ceea ce înseamnă asta. Și am învățat foarte multe lucruri. Și, practic, situația prin care trece el în film, foarte provocatoare de altfel, mi-a plăcut când am citit scenariul prima dată. Și mi-am dorit să-l joc.

Personajul meu a luat și ceva bătaie, la un moment dat. Respectiva scenă a fost o filmare de noapte și cred că am filmat-o undeva pe la ora 05.00 dimineața, într-un port din Spania. Filmările au fost intense! Am muncit foarte mult toți. Am muncit super mult. A fost intens! Am avut filmări de noapte. Începeam la ora 12.00 noaptea și terminam peste 12 ore. Și nu numai! Adică tot felul de provocări, dar ne-am descurcat super bine.

Actorul Eduard TricăIcon photoVEZI GALERIA  FOTOPOZA 1 / 11

Cum a fost să filmezi atât în România, cât și în Spania?

Supertare a fost că am filmat și în România și în Spania! În primul rând a trebuit să diferențiem, știi, povestea din Spania de povestea din România și să le conectăm cumva în film. Dar a funcționat foarte bine și mie unul mi-a plăcut. Adică a fost supertare.

Cum te-ai înțeles cu Esther Acebo, Luke Roberts și Costas Mandylor?

Esther Acebo este… Știi cum se zice în limba română: pâinea lui Dumnezeu! Este un om absolut extraordinar, e foarte generoasă, e o tipă superamuzantă și foarte deschisă. A fost o adevărată plăcere să joc cu ea. Ne-am înțeles superbine pe set, ne-am conectat foarte rapid și chiar au mers lucrurile foarte bine.

Cu Luke Roberts, de asemenea, țin minte că am avut o zi liberă amândoi, la un moment dat, filmam la Cluj și am petrecut-o împreună, l-am dus la restaurante românești și l-am învățat ce înseamnă să mănânci sarmale, ce înseamnă să mănânci varză a la Cluj… I-a plăcut foarte mult mâncarea românească!

Cu Costas Mandylor a fost «Wow»! Și cu el am avut o relație foarte interesantă. Tipul este un munte de talent. La vârsta lui și la experiența pe care o are în film. Am învățat foarte multe lucruri de la el. Spre exemplu, am avut o seară, la o filmare de noapte, unde eu terminam pe la ora 06.00 dimineața și puteam să plec să mă culc, dar el începea să filmeze imediat după. Și am zis: «Nu plec, eu stau să-l văd, nu vreau să mă culc». Și am stat încă două ore… N-ai cum să nu furi meserie de la Costas… Adică are un simț al camerei și este foarte special.

Ai jucat și în „Ana! Mi-ai fost scrisă în ADN”, serial de la Antena 1. Care e diferența dintre rolurile din filme și din seriale?

Este o diferență foarte mare! Dacă vorbim despre seriale de televiziune, ritmul e mult mai alert, mai rapid, se filmează mult mai repede… Este vorba de sezoane, povești foarte lungi, cu tot felul de intrigi… La film este altceva! Când faci un film, totul e comprimat, știi? Adică să zici că filmezi o lună, două sau trei și gata! Dar ce îmi place mie la film este că din start ai o poveste pe care poți să o pregătești și pe care te poți concentra. La seriale tot apar episoade și apar tot felul de lucruri noi. Nu pot să zic că prefer doar filme sau doar seriale, dar sunt două chestii diferite.

Ce urmează pentru tine, după filmul „Acel Martie”?

O să apară o premieră a unui film, «Trei zile în septembrie» se cheamă, regizat de Tudor Giurgiu, pe care l-am filmat în luna septembrie a anului trecut. Premiera va fi în iunie anul acesta. Și, de asemenea, mai urmează un proiect foarte important și de lungă durată și mare În România. Este vorba despre un serial, dar nu pot divulga mai multe în acest moment.

Stiri Mondene 15:39
Vedeta internațională despre care Eduard Trică spune că este „pâinea lui Dumnezeu”. Ce urmează pentru actor după filmul „Acel Martie”
Desafio: Aventura 10 martie 2026. Florin Prunea ar putea avea parte de o revanșă simbolică în fața unui suedez
Stiri Mondene 15:00
Desafio: Aventura 10 martie 2026. Florin Prunea ar putea avea parte de o revanșă simbolică în fața unui suedez
Volodimir Zelenski revine în România după aproape trei ani. Se va vedea inclusiv cu președintele Nicușor Dan
Politică 15:05
Volodimir Zelenski revine în România după aproape trei ani. Se va vedea inclusiv cu președintele Nicușor Dan
Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz - Sondaj Inscop
Politică 10:44
Sorin Grindeanu este în coada încrederii românilor, după scandalurile din coaliție. Pe ce locuri sunt Ilie Bolojan și Dominic Fritz – Sondaj Inscop
